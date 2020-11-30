Тело женщины обглодали животные: подробности убийства пропавшей жительницы Башкирии

Знакомые рассказали, что Альфия не прожила со своим сожителем и года.

В субботу в Магнитогорске Челябинской области в садах обнаружили тело 42-летней Альфии Даутовой. Женщина была жестоко убита своим сожителем. Как ранее сообщала «КП-Уфа», он вонзил ей нож в сердце, тело закопал в кустах, а сам поспешил скрыться.

Собственный источник в правоохранительных органах сообщил, что тело несчастной успели обглодать дикие животные – женщина была покусана ими.

- У нее были колото-резаные ранения левого подреберья, ссадины на шее и плече. Спина была вся покусана дикими животными. Сейчас тело направлено на экспертизу, - сообщил источник.

Знакомые рассказали, что Альфия не прожила со своим сожителем и года. Мужчина нигде не работал, жил у нее, к тому же был неоднократно судим. В 2001 году его привлекли за убийство человека, а в 2011 – за грабеж. Сельчане отмечают, что Бахтиер Эшенкулов скрыл от нее свое криминальное прошлое. Вероятно, Альфия так и не узнала, каким был ее жених.

Альфия и Бахтиер, кстати, успели прочитать даже никах (мусульманская свадьба - Ред.) несколько месяцев назад.

Бахтиер скрыл свое криминальное прошлое

В тот злополучный день 18 ноября они направились в Магнитогорск, а 19-го забрели в СНТ – пока неизвестно, для чего. Возможно, это был умысел Эшенкулова – заехать в безлюдное место и убить. Так он и сделал. Сожители поругались, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Бахтиер схватил нож и ударил им ее в грудь прямо в машине. Та скончалась на месте, а злоумышленник вытащил ее на улицу, спрятал тело в кустах, а сам уехал на ее автомобиле. Бросив иномарку в Верхнеуральске, направился в Екатеринбург, где был задержан правоохранителями.

Сейчас расследованием дела занимаются следователи и сотрудники МВД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы и сам подозреваемый, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, что Альфия уехала из дома 18 ноября 2020 года в неизвестном направлении. Женщина не предупредила родных, что с ней также уехал сожитель. 19-го ноября она перестала выходить на связь, и близкие забили тревогу. Ее искали везде, особо тщательно там, где через несколько дней назад обнаружили автомобиль несчастной. Но все было тщетно. Следователи восстановили маршрут Альфии и выяснили, что к исчезновению причастен ее сожитель. Бахтиер был пойман в Екатеринбурге, он дал признательные показания и показал, куда спрятал труп.

Родные в ходе поисков успели обратиться даже к эзотерикам – ясновидящие почти все говорили, что Альфия мертва. Но никто из них не предположил, что с ней расправился возлюбленный. У женщины остались двое детей.

«КП-Уфа» приносит соболезнования родным и близким погибшей.