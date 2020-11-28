Коронавирус в Башкирии на 28 ноября 2020 года: новый антирекорд по числу заболевших и продление «дистанционки» в школах

В Минобре признали: учиться дома не так эффективно, как на очных занятиях Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Башкирии и публиковать последние актуальные новости. Так, за минувшие сутки в республике было зарегистрировано 137 новых случаев коронавирусной инфекции – это очередной антирекорд с начала пандемии. Общее число инфицированных достигло 13852 человек. Из них 1531 находятся на амбулаторном лечении с легкой или бессимптомной формой заболевания, а еще 455 госпитализированы в стационар. Состояние 35 пациентов врачи оценивают как тяжелое, поэтому они переведены в реанимацию, а 13 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Также в Минздраве Башкирии сообщили, что за сутки с выздоровлением выписаны 95 человек, всего с начала эпидемии вылечились уже 11787 жителей республики. Что касается внебольничной пневмонии, за сутки этот диагноз был поставлен 413 жителям региона.

Также известно о новом случае смерти от осложнений ковида. Общее число жертв вируса выросло до 79. Напомним, что накануне от коронавируса скончался 70-летний житель Белебеевского района с бронхитом и ишемической болезнью сердца, а также 64-летняя уфимка, страдавшая сахарным диабетом, диабетической ангиопатией, нейропатией, гипертонией и ожирением 3 степени.

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПРОДЛИЛИ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Накануне оперативный штаб Башкирии по борьбе с коронавирусом снова продлил дистанционное обучение для школьников до 6 декабря. Очно по-прежнему будут учиться только 1-5 и 11 классы. Но теперь к ним присоединились и школы в тех районах, где число заболевших ковидом относительно невелико. В этот список вошли 23 муниципалитета: Абзелиловский, Архангельский, Баймакский, Белокатайский, Белорецкий, Благоварский, Буздякский, Бурзянский, Гафурийский, Дуванский, Зилаирский, Иглинский, Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Мечетлинский, Нуримановский, Салаватский, Учалинский, Хайбулинский и Чекмагушевский районы, а также Сибай и Межгорье. Такое решение неслучайно: на днях министр образования Башкирии Айбулат Хажин признал, что по эффективности дистанционное обучение сильно проигрывает очному.

ПАРТИЯ ВАКЦИНЫ ОТ КОВИДА ПОСТУПИТ В БАШКИРИЮ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ

Партия вакцины от коронавируса в количестве 1 000 доз поступит в Башкирию на следующей неделе. Об этом сообщил глава республиканского Минздрава Максим Забелин на очередном «Здравчасе».

– Сейчас готовимся к транспортировке и хранению антиковидной вакцины, – сказал чиновник. – Будем вакцинировать прежде всего врачей и соцработников.

В свою очередь, Радий Хабиров поручил включить в план вакцинации сотрудников полиции, «которые участвуют в проверках соблюдения самоизоляции и масочного режима». Он также попросил подготовить резерв вакцины для учителей и преподавателей вузов.