Катки откроются во всех районах города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зима в Башкирии уже практически наступила, а это значит, что пришло время для традиционных зимних забав. В Уфе уже полным ходом заливают катки и хоккейные коробки, так что любителям покататься на коньках скоро будет, где повеселиться. Всего по данным властей в башкирской столице планируют открыть 16 катков и 47 хоккейных коробок. «Комсомолка» публикует полный список площадок, которые уже принимают любителей прокатиться с ветерком.

СПИСОК КАТКОВ В УФЕ 2020

ДЕМСКИЙ РАЙОН

В Демском районе башкирской столицы на данный момент открыты три ледовых катка и пять хоккейных коробок. По словам руководителя местной администрации, катки принимают всех желающих на стадионе «Локомотив», что на улице Левитана 26/1, напротив спортивной школы №7, что на Центральной1/2 и в парке микрорайона «Яркий». До конца этой недели все работы по заливке льда будут завершены.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

В ближайшее время на территории Центра спортивной подготовки Риммы Баталовой по проспекту Дружбы народов будет залит один из самых больших катков в Уфе 2020 на 3,5 тысячи квадратных метров. На этой площадке будет организован прокат коньков и точка продажи горячего питания. Кроме того, катки появятся на территории двух школ: на улице Лётчиков, 8/2 и на улице Защитников Отечества, 17.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

В Октябрьском районе Уфы зимой 2020 года зальют пять катков. Два из них, на улице Максима Рыльского и в парке Гафури уже работают. Также в районе будут работать 20 хоккейных коробок, где также можно покататься на коньках.

В ближайшее время откроются катки на территории спортивной школы №10, что на Менделеева, 197/1, рядом с СОК «Тан» по адресу: улица Рихарда Зорге, 65 и на площади перед Дворцом спорта. Власти обещают, что в Октябрьском районе зальют 17 хоккейных коробок.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

В Советском районе зимой 2020 будут работать три ледовых катка : на территории Сквера 50-летия Победы, что около Дворца молодежи, в парке Якутова и на площади около Башкирского государственного аграрного университета.

Всего в башкирской столице будут работать 16 ледовых площадок

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Самое большое количество ледовых катков этой зимой 2020 в Уфе будет в Кировском районе – шесть. Любителей покататься на коньках будут ждать каток на площади перед Гостиным двором, на стадионе «Динамо», во дворах домов по улице Кувыкина, 39 и Высотная 12/1, а также на территории лицея №160 и перед спортивным магазином «Декатлон» на Рубежной, 176.

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

В Черниковке также откроют несколько катков. Самый большой в северной части города появится на стадионе «Строитель». Там обещают теплые раздевалки и гардероб, а также прокат коньков и буфет с горячим питанием.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

В Калининском районе башкирской столицы зимой 2020/21 года будут работать ледовые катки в парке «Первомайский», на стадионе «Гастелло» и на Доке, в комплексе «Гольфстрим», что на улице Георгия Мушникова.