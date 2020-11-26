С заботой об окружающей среде: в 2020 году «Башнефть» выпустила в водоемы России 1,2 млн мальков

В Башкортостане «Башнефть» выпустила более 150 тысяч мальков стерляди в реку Белая и Павловское водохранилище

В этом году реки и водохранилища в нескольких регионах России пополнились рекордным количеством мальков ценных и краснокнижных пород рыбы. За лето и осень 2020 года работники «Башнефти» (входит в НК «Роснефть») выпустили в естественную среду обитания 1,2 млн особей рыбного молодняка. Это самый масштабный выпуск рыбы башкирскими нефтяниками в водоемы за последние 10 лет. Сотни тысяч мальков попали из искусственных инкубаторов в реки Сула в Ненецком автономном округе и Обь в Ханты-Мансийском автономном округе, десятки тысяч в реку Белая и водохранилища в Башкирии.

РЕДКИЕ И ЦЕННЫЕ ПОРОДЫ

Башкирские нефтяники этим летом выпустили в реку Сула в Ненецком автономном округе более 880 тысяч мальков сиговых пород. Молодняк семь месяцев выращивали в специальных инкубаторах, а затем доставили к месту обитания на вертолете. Кстати, путь по воздуху в 4 часа, по словам специалистов, рыба перенесла хорошо.

В этом же году великая сибирская река Обь в Ханты-Мансийском автономном округе усилиями нефтяников пополнилась мальками пеляди. 147 тысяч особей сначала вырастили в особом питомнике до достаточных размеров, а затем выпустили в естественную среду обитания.

Позаботились башкирские нефтяники и о воспроизводстве водных биологических ресурсов на территории Башкирии. Летом в реку Белую в уфимском микрорайоне Затон и близ Нижнекамского водохранилища у деревни Староянзигитово в Краснокамском районе работники «Башнефть-Добыча» (ключевое предприятия по добыче нефти и газа АНК «Башнефть» - прим ред.) выпустили более 70 тысяч мальков стерляди. Ещё 26 тысяч аналогичных мальков обрели новую жизнь в Павловском водохранилище. Эта порода рыбы занесена в Красную книгу. В «Башнефти» надеются, что благодаря масштабной экологической программе, реализуемой компанией в регионах присутствия, удастся значительно увеличить популяцию этой редкой и ценной породы.

Места и количество выпущенных мальков определены научным способом совместно с Росрыболовством, что обеспечивает высокую приживаемость молоди рыб

Места зарыбления были определены Росрыболовством и согласованы с региональными отделами государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов.Второй крупный выпуск в Башкирии состоялся осенью – около 50 тысяч особей стерляди, которая уже значительно набрала в весе в рыбоводческом хозяйстве. Всего же за 2020 год в водные объекты республики (реки и водохранилища) башкирские нефтяники выпустили 150 тысяч мальков стерляди. Специалисты рассчитывают, что молодняк уже в следующем году может дать потомство.

- Особо стоит отметить, что для восполнения биоресурсов предприятие приобрело мальков традиционно обитающей здесь камско-бельской популяции стерляди. Сеголетки выращивались в рыбоводческом хозяйстве с января-февраля, поэтому можно говорить о том, что это уже подросшая рыба с довольно серьезной навеской – более 10 граммов. Приживаемость такого малька будет гораздо более высокой, чем, если б он выпускался в водоемы весной или летом, - пояснила начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных и биологических ресурсов Росрыболовства по Башкирии Людмила Скворцова.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД

Высокую оценку в сохранении экологического баланса дали и в Министерстве природопользования и экологии РБ:

- Искусственное восполнение естественной популяции стерляди, безусловно, имеет большую значимость для сохранения вида, занесенного в Красную книгу. Но при реализации таких инициатив важно было не только выпустить мальков, но и сделать это, не нарушив сложившейся экосистемы водных объектов. Именно поэтому важно отметить научный подход башкирских нефтяников к благому начинанию. Места выпуска и количество мальков определялись на основе научных расчетов и рекомендаций профильных ведомств. Поэтому с уверенностью можно говорить не только о том, что приживаемость мальков будет максимальной, но и о том, что их выпуск не нарушит баланса местной флоры и фауны, - подчеркнули в Минэкологии Республики Башкортостан.

По словам специалистов, искусственное зарыбление водоёмов России осуществляется в рамках реализации стратегических задач «Роснефти» в области охраны окружающей среды, включающих комплекс мер по защите экосистем и биоразнообразия, восстановлению природных ресурсов.