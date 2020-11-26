Коронавирус в Башкирии на 26 ноября: второй день не фиксируются смерти

За последние 24 часа заразу победили 98 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

«КП-Уфа» публикует последнюю информацию о коронавирусе в Башкирии на утро 26 ноября. Уже второй день в республике не фиксируются смерти, число жертв остановилось на 76.

По данным минздрава, всего коронавирусом заболели 13 581 человек, за сутки инфекцию подхватили 135 жителей. В стационарах республики остаются 393 человека, из них в тяжелом состоянии – 36, на ИВЛ – 13. На амбулаторном лечении находятся 1496 пациентов, у них болезнь протекает в легкой форме.

За последние 24 часа заразу победили 98 человек, всего выписано – 11616. За сутки выявили 417 случаев внебольничной пневмонии.

Напомним, что в Башкирии частично введен режим самоизоляции – дома остаются люди с хроническими заболеваниями и те, кому за 65. По делам, в магазин и аптеку им можно выходить только с 11 до 13 часов.