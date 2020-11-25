Телеканал «Вся Уфа» запускает еженедельное шоу о выдающихся жителях Башкирии

Ведущие телеканала «Вся Уфа» Марина Высоцкая и Азамат Альмухаметов. Гость в студии Ильмар Альмухаметов — театральный режиссер и постановщик, гендиректор Башкирского государственного театра оперы и балета

Городской телеканал «Вся Уфа» запускает масштабный проект о самых интересных, творческих и успешных жителях Башкирии – «Неслучайные люди». Передача будет выходить каждую субботу в 20:30, а в роли автора выступит директор телекомпании Азамат Альмухаметов. В беседе с «Комсомолкой» он рассказал о том, что это за проект и какие гости в ближайшее время появятся в эфире «Всей Уфы». От себя добавим, что будет интересно, ведь на интервью будут приходить действительно неслучайные люди.

УНИКАЛЬНЫЕ ГОСТИ

Авторский проект Азамата Альмухаметова «Неслучайные люди» появился уже давно, но раньше, как выразился автор, выходил «от случая к случаю». Однако начиная с этой недели телепередача будет выходить еженедельно.

- Принял решение, что больше не буду вести прямой эфир на «Всей Уфе», а сосредоточусь на менеджерских обязанностях. Ну и буду заниматься этим проектом, который, думаю, будет востребован зрителем - рассказывает Азамат Альмухаметов.– У нас очень много интересных людей в республике, которых хотелось бы показать.

По словам автора проекта, уже в эту субботу, 28 ноября, в проекте «Неслучайные люди» появится настоятель Успенского Свято-Георгиевского монастыря игумен Варлаам. Эта уникальная обитель находится близ села Уса-Степановка в Благовещенском районе Башкирии. Благодаря необычному природному явлению, сплетению трех берез и двух ив, мужской монастырь прозвали «Святые кустики».

- Это изумительное место! Если кто еще там не был, настойчиво рекомендую посетить. Место удивительной красоты. Посетители как один восторгаются архитектурой и воцерквленностью людей, которые там живут и работают, - делится впечатлениями от поездки в обитель Азамат Альмухаметов.

Директор телеканала «Вся Уфа» Азамат Альмухаметов поделился подробностями нового авторского шоу «Неслучайные люди». Фото: Оксана Наумова

Под стать уникальному монастырю и его игумен – человек трудолюбивый и увлеченный.

- Мне понравилась его фраза, которую мы затем вставили в рекламный ролик: «Если бы я сидел в кабинете, то монастыря бы не было». То есть он через свои руки и через свое сердце пропустил все это и за несколько десятков лет построил в чистом поле храм, - отмечает директор телеканала «Вся Уфа».

Еще один будущий гость телепроекта «Неслучайные люди» - знаменитая блогер Регина Доктор. Многодетная мама родом из Белорецкого района добилась впечатляющих успехов. Сегодня у нее 2,5 миллиона подписчиков в Инстаграм и мировая известность. Без тени сомнения можно сказать, что Регина стала «брендом» Башкирии. Ведь именно наши люди настоящее достояние республики.

- Она очень много ездит и выступает с мастер-классами по стране и миру. Это наш врач диетолог, которая лечит людей без таблеток от самых сложных заболеваний, - говорит Азамат Альмухаметов.

Также директор «Всей Уфы» анонсировал появление в проекте «Неслучайные люди» еще одного нашего знаменитого на весь мир земляка, художника Салавата Фидаи.

- Это наш скульптор, он делает скульптуры на кончике карандаша. Уникальный человек, о котором хотелось бы рассказать. У него в жизни был интересный момент – он однажды взял и уехал в Америку. Пожил там какое-то время, но понял, что это не его страна, хотя ему создали там все условия для творчества. Он понял, что художником становится лишь на родине, - поделился подробностями интервью Азамат Альмухаметов.

Автор проекта отмечает, что особый интерес для него представляют люди, которые могут жить в любой точке мира, но остаются на малой родине, в Башкирии.

- Вообще, список участников проекта большой. Я назвал только первых троих, с которых хотел бы «стартануть». Но интересных людей в республике много, и я делаю эту передачу, чтобы они были интересны не только мне, но и нашим телезрителям, - говорит директор «Всей Уфы».

УСПЕХИ СТОЛИЧНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

После возвращения Азамата Альмухаметова на телеканал «Вся Уфа» два года назад, на столичном телевидении произошли значительные перемены. В беседе с «Комсомолкой» директор поделился чем сейчас живет телекомпания и какие планы ставит на ближайшее будущее.

- За эти два года телекомпания прошла через серьезные испытания. Можно сказать, что среди наших наград, пожалуй, главная - это диплом университета ударов судьбы. Все это время мы занимались оптимизацией и сокращали все и вся. Пандемия нас очень здорово стимулировала в этом плане. Но год завершаем достойно. 2019-ый и 2020-ый без убытков - делится Азамат Альмухаметов.

Директор «Всей Уфы» также поблагодарил команду телеканала за хорошую работу и за отдачу.

Ведущие телеканала «Вся Уфа» Елена Макарова и Руслан Бабаев, гость в студии Роберт Юлдашев - российский музыкант, кураист-виртуоз, народный артист Республики Башкортостан

- Наша команда – это залог и секрет нашего успеха. «Вся Уфа» всегда славилась своим дружным коллективом. Я просто напомню, что из наших рядов вышел воспитанник телеканала, ныне директор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов, телеведущий Первого канала Дмитрий Толмачев и много других. Нам есть чем гордится, -говорит Азамат Альмухаметов.

Сегодня телеканал «Вся Уфа» продолжает движение вперед вопреки вызовам времени. На развитие телекомпании оказали влияние как пандемия коронавируса, так и тот факт, что столичная телекомпания, к сожалению, не смогла выиграть «22-ю кнопку».

- Сейчас мы сосредоточились на том, что «Вся Уфа» это не только телевидение, средство массовой информации. Мы очень активно развиваем социальные сети, прирастаем аудиторией. У нас очень хорошая вовлеченность и прекрасная команда, которая работает с соцсетями. Поэтому мы уже не совсем телевидение, а продакшн по производству видеоконтента, - отмечает директор телеканала.

Еще одна хорошая новость для телезрителей – у «Всей Уфы» вскоре появится собственное мобильное приложение! С его помощью каждый уфимец и гость башкирской столицы сможет получить оперативную и актуальную информацию. Это еще раз доказывает, что телеканал идет в ногу со временем и заботится о своих зрителях.

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Не мог Азамат Альмухаметов обойти стороной и один из самых впечатляющих проектов телеканала. В минувшую субботу, 21 ноября, на «Всей Уфе» при поддержке Национальной ассоциации телерадиовещателей прошел Всероссийский телемарафон «Герой нашего времени».

- Мы рассказывали о людях, которые бескорыстно совершают добрые дела и героические поступки не только в Башкирии, но и за ее пределами.С 10 утра и весь день в прямом эфире телемост «Всей Уфы» был на связи со всей страной. Телезрители узнали имена настоящих героев из Карачаево-Черкесии, Свердловской области, Дагестана, Москвы, Калининграда, Омска, Краснодара, Челябинска, Великого Новгорода и других городов, - вспоминает гендиректор телеканала «Вся Уфа».

По словам Азамата Альмухаметова, количество просмотров трансляции в официальной группе телеканала «Вся Уфа» во Вконтакте достигло около трехсот тысяч. Если это не показатель живого отклика и любви телезрителей, то что?