«Еще пару вдохов, и потеряла бы сознание»: многодетная семья чудом спаслась из жуткого пожара под Уфой

Первой вспыхнула баня, которой обогревался дом. Фото: соцсети

В понедельник в садах под Уфой вспыхнул дом, принадлежащий многодетной семье Ирика и Алсу Хуснияровых. За считанные минуты огонь уничтожил дом и все, что супруги и их четверо несовершеннолетних детей наживали долгие годы. Сейчас, отойдя от шока, семья признается – что они остались живы, это самое настоящее чудо.

«КОГДА ОТКРЫЛА ГЛАЗА, УЖЕ ГОРЕЛА ДВЕРЬ И ТЕЛЕВИЗОР»

- В СНТ 27 от УМПО, где мы проживаем, серьезные проблемы с электричеством. Из-за постоянных перебоев у нас три дня не было света. А ведь дом у нас как раз на электричестве – теплые полы, инфракрасные обогреватели, поэтому обогреваться приходится, затопив баню, которая пристроена к дому, - рассказывает Алсу Хусниярова. – В то утро мы проснулись, дома было всего 14 градусов. Пока я собирала одну дочь-первоклассницу в школу, второго ребенка в детский сад, муж затопил баню, чтобы хоть как-то прогреть дом. Мы часто топили баню, сама не понимаю, как в этот раз случился пожар.

Ближе к 11 утру Ирик Хуснияров снова подтопил печь и поехал забирать дочь из школы, а супруга с остальными детьми решили вздремнуть. Позже по камерам наблюдения они увидят, что совсем скоро из-под крыши бани показался дымок, а вскоре и весь двор заполнил густой едкий дым.

- Я как раз задремала, а когда открыла глаза, в комнате уже горела дверь, ванная комната тоже была уже в огне, в зале загорелся телевизор. Не знаю, как я проснулась, наверное, от едкого запаха. Еще бы пару вдохов, и скорее всего бы просто потеряла сознание, и тогда бы мы все погибли, - с ужасом вспоминает Алсу Хусниярова.

От дома ничего не осталось, и многодетная семья боится оказаться на улице. Фото: соцсети

В панике женщина схватила 2,5-летнего малыша на руки и выбежала на улицу. Старший 13-летний сын тоже босиком побежал за ней. Отправив детей к соседке, Алсу вернулась в дом, чтобы взять хоть какую-то верхнюю одежду. От дыма кружилась голова, горели легкие.

- Хотела вернуться потом за документами и деньгами, но уже все было в едком дыму, я побоялась, что просто потеряю сознание и уже не смогу выбраться обратно, - вздыхает погорелица.

И хотя пожарные приехали очень быстро, но спасти дом уже не удалось – все сгорело полностью. Уютный дом, который супруги обустраивали с такой любовью два года, документы, деньги, вещи – ничего не осталось. Сейчас, перед самыми холодами, семья с детьми осталась буквально на улице, без денег и документов.

- Спасибо неравнодушным людям, помогли собрать и одежду, и еду принесли. Ночуем тоже пока по соседям. Одна надежда, что сейчас удастся купить хоть какие-то стройматериалы и поставить самый простой каркасный домик, чтобы было где жить. Переезжать далеко мы сейчас тоже не можем, дети и так испытывают сильный стресс, чтобы менять им школу, - говорит многодетная мать.

Если вы хотите помочь семье погорельцев финансово, вы можете сделать посильный вклад на карту соседки Хуснияровых (свою карту супруги только восстанавливают) 4276060038478510 (Анастасия Шамильевна Н., в примечании указать «Помощь Хуснияровым»), также нужны стройматериалы и физическая помощь, чтобы растить участок от обугленных развалин. По всем вопросам также обращаться к Анастасии по номеру 8-921-806-19-39.