Коронавирус в Башкирии на 25 ноября 2020: врачи советуют не сбивать температуру 37-37,5

В Уфе будут проверять, соблюдают ли горожане масочный режим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» публикует последние новости о коронавирусе в Башкирии на сегодняшний день. Оперативные данные, ужесточение масочного режима и советы от уфимского врача – в материале «КП».

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

Впервые с 3 ноября в республике не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса за сутки. Общее число жертв инфекции сохранилось на отметке в 76 человек. На утро 25 ноября в Башкирии подтверждено 13 446 случаев коронавируса. Прирост заболевших за день составил 128 человек (рекордный показатель – 130). С начала пандемии по выздоровлению от ковида было выписано 11 518 жителей, 92 из них – за последние сутки. На лечении остаются 1852 пациента: 353 лежат в республиканских больницах, 1499 переносят инфекцию в легкой форме на домашней самоизоляции.

УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ ЗА НОШЕНИЕМ МАСОК

Исполняющий обязанности мэра Уфы Радмил Муслимов на оперативном совещании 24 ноября поручил усилить контроль по соблюдению масочного режима и социальной дистанции. Чиновник предложил устроить рейды.

- Нам всем необходимо следовать санитарным рекомендациям, - сказал Муслимов.

Также врио напомнил жителям старше 65 лет о том, как важно соблюдать режим самоизоляции, он попросил «без надобности не покидать дом, необходимые выходы за продуктами, лекарствами, в финансовые организации и салоны связи осуществлять в определенное время – с 11:00 до 13:00».

ТЕМПЕРАТУРУ СБИВАТЬ НЕ НУЖНО И ПУГАТЬСЯ ЕЕ НЕ СТОИТ

Врач из ковид-госпиталя в Зубово Глеб Глебов продолжает на своих страницах в соцсетях просвещать жителей Башкирии. Он рассказывает, как правильно лечиться, что нужно делать при различных симптомах. Недавно эксперт рассказал, что низкую температуру (37-37,5) сбивать не нужно.

– У нас четко сложилось мнение, что наличие температуры признак воспаления и нужно лечить антибиотиками, при COVID-19 все наоборот. Мы наблюдаем, что у большинства людей после выздоровления держится субфебрильная температура (37-37,5с), это характерное проявление болезни, такую температуру сбивать не нужно, - написал Глеб Глебов.

Врач отметил, что после перенесенного коронавируса у пациента может быть низкая температура на протяжении 3-4 недель. После выписки лучше сделать биохимический и общий анализ крови, чтобы проверить, нет ли повышения лейкоцитов.

Доктор добавил, что прием антибиотиков может стать причиной нарушений микрофлоры кишечника и повлечь за собой диарею, повышенную температуру тела и боли в животе. Дело в том, что при злоупотреблении антибиотиками у человека увеличивается количество клостридий – бактерий, живущих в толстом кишечнике. Они могут полностью заменить естественную бактериальную среду кишечника.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ПОТЕРЯЛ ВКУСЫ И ЗАПАХИ? НЕ ПАНИКОВАТЬ!

Пожалуй, самый распространенный симптом коронавируса – потеря вкусов и запахов. Глебов уверят – паниковать не стоит, ведь с такими симптомами пациенты чаще всего переносят заболевание в легкой форме.

– Первые две недели нельзя искусственно провоцировать появление запахов, то есть, не стоить слушать эфирные масла, дышать спиртовыми растворами, звездочкой и прочее, это может вам только навредить, – отметил он.

Глебов написал, что не стоит пытаться «покапать что-нибудь, аскорбинку и прочее», так как, если терапия не направлена на лечение сопутствующих заболеваний, то может навредить.

Сам доктор заметил, что у тех, кто перенес коронавирус, наблюдается повышение уровня сахара в крови. Это связано с тем, что ковид поражает сосуды поджелудочной железы.

- Прием множества антибиотиков убивает микрофлору нашего кишечника, что приводит к несвойственному в нормальном состоянии усваиванию сахаров. Так что еще одна рекомендация: в процессе заболевания и реабилитации следует ограничить прием сладкого, объяснять, чем опасен повышенный сахар в крови не буду, итак всем понятно, – заявил Глебов.