Чистая Белая: нефтяники позаботились о главной реке республики

В «Башнефти» вывели на технологический режим ультрасовременную систему очистки сточных вод.

На фоне значительного проседания промышленного сектора страны из-за пандемии – вот вам хорошая новость: башкирские нефтяники, несмотря на сложности мирового рынка нефти и ряду внешних негативных факторов, не остановили реализацию экологической программы и вывели на полный технологический режим новые биологические очистные сооружения (БОС) Уфимского нефтеперерабатывающего комплекса. Как говорят эксперты отрасли, технология позволяет обеспечивать беспрецедентно высокий уровень очистки сточных вод.

Интересно, что БОС «Башнефти» (входит в «Роснефть»), обслуживают практически весь северный промышленный узел Уфы (помимо нефтепереработки, еще 66 предприятий) и позволяют исключить возможность загрязнения реки Белой. С момента запуска очищено более 64 миллионов кубометров сточных вод.

КЛЮЧЕВОЙ ОБЪЕКТ

Апгрейд очистных сооружений завершили в 2017 году, который был объявлен в Башкирии годом экологии. В начале 2018 года компания начала опытно-промышленную эксплуатацию комплекса БОС «Башнефть - Уфанефтехим». А сейчас система заработала в полную силу.

Комплекс, производительностью 84 000 кубометров в сутки, уникален: он не имеет аналогов не только в нашей стране, но и на всем континенте. Реконструкция и запуск БОС «Башнефти» реализованы в рамках стратегии «Роснефть-2022», предусматривающей снижение воздействия на окружающую среду и последовательную модернизацию промышленных объектов.

Уникальный комплекс не имеет аналогов не только в нашей стране, но и на всем континенте.

В ЧЕМ «ФИШКА»?

Как нам рассказали специалисты, основой БОС является технология мембранного биореактора, которая совмещает традиционную биологическую очистку и мембранное разделение - фильтрацию стоков через микроскопические поры мембран, что позволяет удалять все примеси и микроорганизмы. Введенные в эксплуатацию очистные сооружения автономны, автоматизированы и снабжены системами аналитического контроля. Все железобетонные конструкции спроектированы со значительным запасом прочности, что исключает возможность попадания вредных веществ в почву.

Может показаться странным, но факты это подтверждают: согласно исследованиям, вода, возвращаемая с очистных сооружений в реку, даже чище той, которую изначально забирали из Белой.

Усовершенствованный комплекс БОС включает 81 объект. Чтобы реализовать проект, «Башнефть» приобрела более 4 000 единиц оборудования, в основном, кстати, это техника российского производства.

ЭКОЛОГИЧНО И ВЫГОДНО

В проекте модернизации очистных сооружений использовались ультрасовременные технологии, которые обеспечили очистку вод в соответствии со всеми требованиями природоохранного законодательства РФ.

- На предприятии задействованы наилучшие доступные технологии, которые гарантируют экологическую эффективность проведенной модернизации. Они позволяют значительно улучшить качество очищенных сточных вод и снизить экологическую нагрузку на главную водную артерию республики, - отметили в Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан.

Новые биоочистные сооружения позволяют в 2,5 раза увеличить объем повторно используемой воды на производстве и соответственно сократить объем забора воды из Белой. В перспективе может появиться полностью замкнутый цикл водоснабжения нефтеперерабатывающего комплекса.

Отрадно, что опорная компания региона уделяет пристальное внимание сохранению экологического баланса в Башкирии, несмотря на в целом сложную обстановку в регионе из-за пандемии. А благоприятная экологическая среда, как известно, один из главных факторов поддержания здоровья населения.