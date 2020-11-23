Коронавирус в Башкирии на 23 ноября 2020: число жертв коронавируса достигло 75 человек

Коронавирус в Башкирии на 22 ноября 2020: число жертв коронавируса достигло 75 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Башкирии. Так, по последним оперативным данным Минздрава Башкирии, число носителей COVID-19 достигло 13 187 человек. За прошедшие сутки было зарегистрировано еще 126 заболевших. В ведомстве также сообщили, что ла лечении в настоящее время остаются 1690 человек: 392 – в стационарах, 1298 лечатся амбулаторно.

В министерстве зарегистрировали еще одного умершего от ковида. На сей раз скончалась 68-летняя жительница Дюртюлей. Медики диагностировали у нее сопутствующие заболевания: ожирение 2 степени, двусторонний нефросклероз, бронхиальная астма. Всего число жертв, по данным Минздрава, достигло 75 человек.

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ВРАЧ ИЗ БАШКИРИИ РАССКАЗАЛА О ПИТАНИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАВИРУСОМ

Гастроэнтеролог из Уфы Индира Гималдинова рассказала, как нужно правильно питаться в случае заболевания COVID-19. Медик проинформировала, что важно регулярно стараться поесть, даже при отсутствии желания. Эксперт посоветовала употреблять бульоны и мед, а также не забывать о дневной порции воды. Из рациона, отметила врач, лучше убрать жареное, острое и простые углеводы.