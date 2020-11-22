«Салават Юлаев» показал шикарное большинство и наказал «Барыс» в Уфе Фото: Рустем АХУНОВ

«Салават Юлаев» на домашнем льду обыграл «Барыс» - три из четырех шайб забросили в большинстве.

ЧУДЕСА НА ЛЬДУ

В последних играх уфимская команда продолжает оправдывать звание самого «валидольного» клуба КХЛ.

Три из четырех шайб хозяева забросили в большинстве Фото: Рустем АХУНОВ

Судите сами: отыграться с двух шайб за пять минут игры на выезде от московского «Динамо»? Да запросто, мы их еще и в овертайме обыграем! Уничтожить СКА в первом периоде, а потом трижды пропустить от Бурдасова и Ткачева? Легко! Еще и Кемппайнена в ассистенты запишем!

Такая же странная ситуация продолжается и с большинством. Если в позапрошлом матче команда не смогла трижды реализовать преимущество против «Спартака», то сейчас забивает сразу три гола «Барысу» в большинстве.

ЗАБИВАЕМ, КОГДА НАС БОЛЬШЕ

Началась игра, как ни странно, с гола гостей. Метсола пропустил непонятную шайбу от Романа Старченко. Судя по видеоповтору, финн все контролировал до того момента, как габаритный Алексей Семенов захотел выбить шайбу у нападающего. Снаряд несколько раз отскочил, и по странной траектории залетел в ворота.

В середине периода шайбу в ворота «Барыса» забросил Хартикайнен, который вовремя подставил клюшку под передачу Ларсена. Понятно, что такое действие иностранные игроки до автоматизма довели на тренировках.

После матча Кадейкину отдали бурек как самому полезному игроку Фото: Рустем АХУНОВ

Вперед уфимскую команду вывела успешная игра Кадейкина и Кугрышева. Первый создал момент на ровном месте и привез шайбу прямо к воротам, а второй мощно отправил ее в правый верхний угол.

Следующую шайбу уфимцев в равных составах забросил тот же Кадейкин, который вовремя оказался на пятаке после атаки Хартикайнена и отскока шайбы.

В матче не обошлось без столкновений Фото: Рустем АХУНОВ

Жирную точку в матче поставил Воробьев, получивший передачу от Сошникова. Забавно, что забросили ее ровно из того же положения, что и вторую шайбу «Салавата Юлаева» – из центральной позиции прямо перед воротами.

«РАБОЧАЯ ОБСТАНОВКА, ХОККЕЙ И ЭМОЦИИ»

Во время послематчевой пресс-конференции тренер «Салавата» Томи Ламса отметил успешную игру команды в большинстве и меньшинстве. Также он похвалил Метсолу, который отбил 34 из 35 ударов в створ ворот.

Амиров не смог реализовать опасный момент у ворот «Барыса» Фото: Рустем АХУНОВ

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис ответил на вопрос журналистов о конфликте, возникшем на тренировке команды перед выездом в Уфу - хоккейный журналист Андрей Шевченко рассказал, что двое защитников подрались прямо на льду. Дошло до того, что оба спортсмена не попали в заявку на матч с «Салаватом».

Наставник казахской команды заявил, что случившееся всего лишь «рабочая обстановка, хоккей и эмоции», которые бывают в каждых командах.