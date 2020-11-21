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Общество

Очень странная эстетика: гуляем по ранее популярным, но сейчас заброшенным местам Уфы

Большинство из них когда-то были спортивными объектами
Павел КРАЙНОВ
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Некоторые заброшенные места находятся едва ли не в центре города. Как этот стадион «Промсвязь»

Некоторые заброшенные места находятся едва ли не в центре города. Как этот стадион «Промсвязь»

Фото: Рустем АХУНОВ

В последнее время власти Уфы и Башкирии внезапно озаботились благоустройством городов и райцентров республики. Время от времени открываются обновленные парки и скверы, строятся новые городские пространства, вроде Набережной реки Белая, реконструируются существующие общественные пространства. Из самых масштабных проектов, которые были завершены не так давно, можно назвать парк Первомайский в Уфе, а из тех, что будут сданы после капитальной реконструкции вспомним парк Кашкадан.

Но есть в башкирской столице места, которые иначе как заброшенными не назовешь. А ведь когда-то они были популярными у жителей Уфы. «Комсомолка» подготовила свою версию объектов, в которые можно вдохнуть новую жизнь и на выходе получить новые точки притяжения горожан.

СТАДИОН И КАТОК «ПРОМСВЯЗЬ»

В прошлом, когда этот район назывался «Новостройка», иначе называлась и остановка – «Завод «Промсвязь». Недавно завод прекратил свое существование, а стадион, который ранее принадлежал предприятию, стоит заброшенный уже много лет.

Совсем недавно на стадионе «Промсвязь» каждую зиму заливали каток

Совсем недавно на стадионе «Промсвязь» каждую зиму заливали каток

Фото: Рустем АХУНОВ

Да, большой стадион с беговыми дорожками и административным корпусом с тренажерным залом и сауной сегодня оказался никому не нужен. Кстати, а как там дела с выбором места для нового стадиона ФК «Уфа»? Ах да, этот вопрос отложили до лучших времен.

Сейчас это место совсем не похоже на спортивный объект

Сейчас это место совсем не похоже на спортивный объект

Фото: Рустем АХУНОВ

Когда-то на стадионе «Промсвязь» тренировались спортсмены, проходили массовые мероприятия, а в последние годы работы там зимой заливали каток. И он был невероятно популярен у местной молодежи - сюда приезжали кататься со всего города, а работников стадиона знали в лицо. Когда хозяева объекта перестали обустраивать его на зиму, многие расстроились.

На территории бывшего стадиона теперь обосновались вандалы

На территории бывшего стадиона теперь обосновались вандалы

Фото: Рустем АХУНОВ

ГОРНОЛЫЖНАЯ ТРАССА

А вы знали, что в Уфе когда-то была еще одна полноценная горнолыжная трасса? Сейчас горожане катаются, в основном, на склонах, выходящих на реку Уфа. А не так давно это можно было делать на другом склоне уфимской горы. Располагается эта бывшая трасса в лесу, что за Дворцом спорта.

Когда-то это была вершина горнолыжной трассы

Когда-то это была вершина горнолыжной трассы

Фото: Рустем АХУНОВ

Сейчас в этом лесу есть воркаут-площадка, беговые и велосипедные дорожки. То есть, пространство не пустует. Но пройдя чуть подальше в сторону железной дороги, можно наткнуться на заброшенную и забытую горнолыжную трассу. Казалось бы, развивай массовый спорт с ее помощью, но нет. Что будет с этим местом? Кто бы знал.

В том, что здесь осталось почти невозможно узнать популярное у горожан место

В том, что здесь осталось почти невозможно узнать популярное у горожан место

Фото: Рустем АХУНОВ

СЕВЕРНЫЙ АВТОВОКЗАЛ

В свою подборку мы решили включить не только спортивные объекты, но и место, где в прошлом всегда было многолюдно. Северный автовокзал Уфы перестал принимать и отправлять рейсовые автобусы несколько лет назад. Причины, как всегда, экономические – содержать его стало невыгодно из-за малого количества рейсов. Все их перенаправили на Южный автовокзал.

Северный автовокзал не принимает и не отправляет рейсы уже много лет

Северный автовокзал не принимает и не отправляет рейсы уже много лет

Фото: Рустем АХУНОВ

Недавно власти Уфы сообщали, что здание северного автовокзала реконструируют и сделают из него подобие рынка или ТЦ. Но началась пандемия коронавируса и планы, похоже, пошли прахом. Что сейчас ждет это большое и не такое уж старое здание, неизвестно. Судя по внешнему виду, оно продолжает пустовать.

Вблизи здание выглядит совсем заброшенным

Вблизи здание выглядит совсем заброшенным

Фото: Рустем АХУНОВ

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