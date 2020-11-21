Очень странная эстетика: гуляем по ранее популярным, но сейчас заброшенным местам Уфы

Некоторые заброшенные места находятся едва ли не в центре города. Как этот стадион «Промсвязь» Фото: Рустем АХУНОВ

В последнее время власти Уфы и Башкирии внезапно озаботились благоустройством городов и райцентров республики. Время от времени открываются обновленные парки и скверы, строятся новые городские пространства, вроде Набережной реки Белая, реконструируются существующие общественные пространства. Из самых масштабных проектов, которые были завершены не так давно, можно назвать парк Первомайский в Уфе, а из тех, что будут сданы после капитальной реконструкции вспомним парк Кашкадан.

Но есть в башкирской столице места, которые иначе как заброшенными не назовешь. А ведь когда-то они были популярными у жителей Уфы. «Комсомолка» подготовила свою версию объектов, в которые можно вдохнуть новую жизнь и на выходе получить новые точки притяжения горожан.

СТАДИОН И КАТОК «ПРОМСВЯЗЬ»

В прошлом, когда этот район назывался «Новостройка», иначе называлась и остановка – «Завод «Промсвязь». Недавно завод прекратил свое существование, а стадион, который ранее принадлежал предприятию, стоит заброшенный уже много лет.

Совсем недавно на стадионе «Промсвязь» каждую зиму заливали каток Фото: Рустем АХУНОВ

Да, большой стадион с беговыми дорожками и административным корпусом с тренажерным залом и сауной сегодня оказался никому не нужен. Кстати, а как там дела с выбором места для нового стадиона ФК «Уфа»? Ах да, этот вопрос отложили до лучших времен.

Сейчас это место совсем не похоже на спортивный объект Фото: Рустем АХУНОВ

Когда-то на стадионе «Промсвязь» тренировались спортсмены, проходили массовые мероприятия, а в последние годы работы там зимой заливали каток. И он был невероятно популярен у местной молодежи - сюда приезжали кататься со всего города, а работников стадиона знали в лицо. Когда хозяева объекта перестали обустраивать его на зиму, многие расстроились.

На территории бывшего стадиона теперь обосновались вандалы Фото: Рустем АХУНОВ

ГОРНОЛЫЖНАЯ ТРАССА

А вы знали, что в Уфе когда-то была еще одна полноценная горнолыжная трасса? Сейчас горожане катаются, в основном, на склонах, выходящих на реку Уфа. А не так давно это можно было делать на другом склоне уфимской горы. Располагается эта бывшая трасса в лесу, что за Дворцом спорта.

Когда-то это была вершина горнолыжной трассы Фото: Рустем АХУНОВ

Сейчас в этом лесу есть воркаут-площадка, беговые и велосипедные дорожки. То есть, пространство не пустует. Но пройдя чуть подальше в сторону железной дороги, можно наткнуться на заброшенную и забытую горнолыжную трассу. Казалось бы, развивай массовый спорт с ее помощью, но нет. Что будет с этим местом? Кто бы знал.

В том, что здесь осталось почти невозможно узнать популярное у горожан место Фото: Рустем АХУНОВ

СЕВЕРНЫЙ АВТОВОКЗАЛ

В свою подборку мы решили включить не только спортивные объекты, но и место, где в прошлом всегда было многолюдно. Северный автовокзал Уфы перестал принимать и отправлять рейсовые автобусы несколько лет назад. Причины, как всегда, экономические – содержать его стало невыгодно из-за малого количества рейсов. Все их перенаправили на Южный автовокзал.

Северный автовокзал не принимает и не отправляет рейсы уже много лет Фото: Рустем АХУНОВ

Недавно власти Уфы сообщали, что здание северного автовокзала реконструируют и сделают из него подобие рынка или ТЦ. Но началась пандемия коронавируса и планы, похоже, пошли прахом. Что сейчас ждет это большое и не такое уж старое здание, неизвестно. Судя по внешнему виду, оно продолжает пустовать.