Коронавирус в Башкирии на 21 ноября 2020: в республике продлевают ограничения для школьников

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«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Башкирии. Так, по последним оперативным данным регионального Минздрава, за минувшие сутки в республике зарегистрировано 124 новых случая заболевания ковидом, а общее число инфицированных приближается уже к 13 тысячам – 12933 человек. Из них на амбулаторном лечении находятся 1166 человек, еще 368 госпитализировано. Состояние 36 пациентов врачи оценивают как тяжелое, еще 12 человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Также известно сразу о двух умерших от осложнений ковида – все они жители Уфы. 72-й жертвой коронавируса стала 57-летняя уфимка, страдающая хроническим обструктивным бронхитом, морбидным ожирением, атеросклерозом аорты и ишемической болезнью сердца. 73-й жертвой стала 58-летняя жительница Уфы с многочисленными сопутствующими заболеваниями: сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника и другие посттравматические осложнения.

- Также за сутки выписан 51 человек, а всего с начала эпидемии от коронавируса вылечились 11326 человек. Количество зарегистрированных случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 394. Выписанных пациентов с пневмонией – 391, - уточнили в пресс-службе республиканского Минздрава.

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПРОДЛИЛИ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Накануне стало известно, что власти Башкирии продлили дистанционное обучение для 6-10 классов еще на неделю, д0 29 ноября. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

Напомним, что решение перевести школьников на «дистанционку» было принято властями 6 ноября из-за обострившейся ситуации с коронавирусом. При этом 1-5, а также 11 классы продолжили очное обучение в школах, а остальные обучаются на дому. Также полностью работают малокомплектные школы (не более 75 учеников) в небольших деревнях и поселках.

Также накануне Радий Хабиров изменил указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса, согласно которому республиканское министерство образования должно обеспечить продуктами нуждающихся детей, которые находятся на дистанционном обучении.