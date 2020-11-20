А вдруг к нам вернется Ялалов? Кто в итоге может занять кресло мэра Уфы

Рано или поздно в Уфе должен появиться новый мэр

В последнее время с завидной периодичностью стали появляться слухи о том, кто может стать мэром Уфы. Всевозможные ресурсы рассуждают о возможных кандидатах на эту должность. «Комсомолка» решила представить свой список потенциальных градоначальников. В отборе мы основывались, прежде всего, на опыте, лояльности и управленческих качествах чиновников, входящих в состав команды главы Башкирии Радия Хабирова. Мы не утверждаем, что этих людей вообще рассматривали или рассматривают на пост мэра Уфы.

Стоит отметить, что после скоропостижной кончины сити-менеджера Ульфата Мустафина временно исполняющим обязанности мэра Уфы стал Радмил Муслимов. Решение о проведении конкурса на должность уфимского градоначальника должны принять депутаты городского Совета, но пока они этого не сделали.

И так, кто же из соратников Радия Хабирова смог бы занять кресло мэра Уфы?

ЛОЯЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНЕР

Которую неделю в телеграмм-каналах, блогах и на других независимых и не очень площадках ходят слухи о возможном назначении на эту должность заместителя руководителя администрации главы Башкирии Рината Баширова. Он считается опытным управленцем, прошедшим с Радием Хабаровым бок о бок весь период от переезда последнего из Уфы в 2008 году и до сегодняшнего дня.

Ринат Баширов - давний соратник главы Башкирии Радия Хабирова

Среди положительных качеств Баширова называют преданность главе Башкирии, умение решать поставленные задачи и находиться в тени. На одной из встреч Радия Хабирова с журналистами региональных и федеральных СМИ, руководитель региона рассказал, что в команде его называют «Сибайский». А все потому, что он смог выполнить поставленную перед ним задачу в Сибае в начале 2019 года. Напомним, в то время в столице башкирского Зауралья разразился экологический кризис – город накрыло опасным для здоровья смогом из карьера.

Среди качеств, которые мы бы назвали отрицательными – желание оставаться в тени. Все-таки Ринат Баширов человек не публичный. Почему это важно? Наверное потому, что город с населением более миллиона человек требует постоянного диалога с властями.

МОЛОДОЙ И СОВРЕМЕННЫЙ

Идем дальше. Неожиданно для многих в список претендентов на кресло мэра Уфы попал нынешний сити-менеджер Нефтекамска Ратмир Мавлиев. Казалось бы, для управления башкирской столицей у него недостаточно опыта – 31-летний Мавлиев всего несколько лет как стал чиновником районного уровня. Сначала он поработал в администрации Ютазинского района Татарстана, а затем был советником мэра Альметьевска. В должности мэра Нефтекамска он с марта 2019 года.

Так почему Ратмир Мавлиев вообще попал в список претендентов на столь высокую должность? Возможно, потому что в Нефтекамске он показал очень убедительные результаты работы. Вероятно, есть у него и критики, но, оказывается, многие жители города позитивно оценивают его работу.

Ратмир Мавлиев произвел положительное впечатление на жителей Нефтекамска

Нефтекамцы любят и уважают своего мэра и многие считают, что им повезло. Из достижений Мавлиева особо выделяют появление в городе современного парка для отдыха с тропой здоровья и благоустроенной территорией. Отмечают местные жители и современный подход, и нестандартный образ сити-менеджера. Например, на работу он добирается на велосипеде и пытался пересадить своих подчиненных на двухколесный экологичный транспорт. Ну и образ семейного человека, который он подкрепляет проведением в Нефтекамске постоянных семейных праздников тоже ставится ему в плюс.

Поможет ли Ратмиру Мавлиеву образ человечного чиновника в попытке стать мэром Уфы? Поживем увидим.

КРЕПКИЙ ХОЗЯЙСТВЕННИК

Следующим возможным претендентом на пост уфимского сити-менеджера, сугубо, по нашему мнению, может стать Салават Хусаинов. В сентябре он покинул пост вице-мэра башкирской столицы, который занимал восемь лет, чтобы стать депутатом Курултая. Сложно сказать, захочет ли он вообще вернуться к работе в городской администрации. Но то, что у Хусаинова хватит и опыта, и личных качеств для занятия кресла градоначальника сомневаться не приходится.

Сейчас Салават Хусаинов депутат Госсобрания-Курултая Башкирии

Он хорошо знает «внутреннюю кухню» и разбирается в городском хозяйстве. В скандалах, которые то и дело возникали в городской администрации в последние годы он замечен не был. Более того, он вообще один из немногих заместителей Ирека Ялалова, в отношении которого не было уголовных дел и судов.

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ

Не стоит списывать со счетов и Радмила Мавлиева. А вдруг власти Башкирии решат, что он справляется с работой и предложит депутатам горсовета оставить его в должности. Конечно же, он должен будет честной протий конкурс и получить одобрение специальной конкурсной комиссии.

Радмил Муслимов фактически исполняет обязанности мэра Уфы с сентября 2020 года

С тех пор как покойный Ульфат Мустафин перестал появляться на публике, Радмил Муслимов стал проводить оперативные совещания в мэрии и вообще занялся городским хозяйством. Пост первого вице-мэра он получил после избрания в Курултай Салавата Хусаинова. Но до этого назначения Муслимов шесть лет проработал в горадминистрации в качестве начальника управления по ремонту дорог и искусственных сооружений. Опыт руководящей работы, знание хозяйства и понимание того, как устроена работа в мэрии – все это несомненные плюсы в его пользу.

ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ

Практически все мэры Уфы перед назначением занимали посты в системе ЖКХ. Например, Павел Качкаев и Ирек Ялалов по году с небольшим в разное время занимали должность министра ЖКХ Башкирии. Это была своеобразная традиция – назначать мэром бывшего высокопоставленного чиновника из коммунальной сферы. А кто сейчас занимает это кресло? Правильно, бывший мэр Кумертау Борис Беляев.

Борис Беляев на данный момент вице-премьер и министр ЖКХ в правительстве Башкирии

В пользу кандидата Беляева говорит его опыт работы в качестве градоначальника и вице-премьера башкирского правительства. С формальной точки зрения, пересесть из этого кресла в уфимскую мэрию – это понижение. Но, пост главы городской администрации такого города как Уфа не менее почетный и возможно даже более яркий – горожане в башкирской столице пристально следят за достижениями градоначальника.

В последние 10 лет на нашей памяти не нашлось ни одного сити-менеджера Уфы, которого бы любили и уважали хотя бы как Ратмира Мавлиева в Нефтекамске. Проще говоря, у Бориса Беляева есть шанс войти в историю не как очередного чиновника на «расстрельной» должности, а как мэра города милионника, который изменил все. При условии, что сам он этого захочет и это желание поддержат в правительстве, администрации главы Башкирии и конечно же, депутаты горсовета. Ведь их мнение так важно во всем этом процессе.

БОНУС - НЕВЕРОЯТНЫЙ ВАРИАНТ

Ирек Ялалов проработал в должности мэра Уфы с 2011 по 2018 годы

Невероятный вариант. Да, в 2020 году не следует исключать вообще ничего. А невероятный кандидат на пост мэра Уфы – Ирек Ялалов. А вдруг он решит вернуться? Или же его очень хорошо попросят оставить пост сенатора Совета Федерации и вновь стать градоначальником. Уфимцы, а вы скучаете по Иреку Имухаметовичу?