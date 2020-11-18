Расчленил брата и сбежал: самые громкие происшествия, которые произошли в Башкирии на прошлой неделе

На прошлой неделе Башкирию шокировали сразу несколько новостей: мужчина расчленил своего брата, на реке нашли вмерзший труп

На прошлой неделе Башкирию шокировали сразу несколько новостей: мужчина расчленил своего брата, на реке нашли вмерзший труп. Также произошли смертельные аварии и пожары.

МУЖЧИНА РАСЧЛЕНИЛ РОДНОГО БРАТА

Самое громкое происшествие недели случилось 10 ноября в Нефтекамске. Здесь 32-летний мужчина жестоко убил, а затем расчленил своего 31-летнего брата. Оказалось, что в тот злополучный день братья поссорились, тогда подозреваемый схватил нож и нанес брату ножевые ранения, от которых несчастный скончался на месте. После содеянного злоумышленник хотел скрыть следы – решил расчленить тело, однако, в процессе отделения головы от тела к нему домой пришел их отец, который, увидев происходящее, сообщил в правоохранительные органы. Подозреваемый сбежал, но был задержан оперативниками – его поймали в тот момент, когда он уезжал из города на попутке. Сейчас злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), изъято орудие убийства, назначены судмедэкспертизы. Как удалось выяснить «Комсомолке», мужчины проживали совместно со своим отцом. У погибшего остался маленький ребенок. Следователям предстоит выяснить, что стало причиной конфликта.

ПОГИБ В АВАРИИ

12 ноября в серьезной аварии в Янаульском районе Башкирии оборвалась жизнь 22-летнего молодого человека. Как рассказали в ГИБДД республики, ближе к полуночи на 27 км автодороги Нефтекамск-Янаул на повороте столкнулись ВАЗ-2114, которым управлял 22-летний парень, и встречный грузовик КамАЗ, за рулем которого находился 45-летний житель Нефтекамска. В сети позже появилось видео – на нем видно, как ВАЗ на скорости вылетает на встречку и врезается в большегруз. К сожалению, удар был такой силы, что водитель легковушки скончался на месте аварии. Погибшим оказался Ильназ Хайдаршин. По нему скорбят родные и близкие, он был единственным ребенком в семье, помогал матери, служил в ВДВ. Его запомнят добрым, отзывчивым и порядочным человеком.

НАШЛИ ЗАМЕРЗШЕЕ ТЕЛО В РЕКЕ

На озере Атавды Абзелиловского района 14 ноября было обнаружено вмерзшее в лед тело рыбака. Об этом сообщил Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям. Страшную находку сделали местные жители. Труп погибшего рыбака из водоема извлекали спасатели аварийно-спасательной службы.

– По предварительным данным, 50-летний отправился на рыбалку, отойдя от берега около 100 метров, провалился под лед и утонул. Во всех обстоятельствах смерти мужчины еще предстоит разобраться правоохранительным органам, – передали в Госкомитете.

По версии спасателей, лед толщиной 4-5 см попросту не выдержал вес рыбака, и тот провалился. В аварийном ведомстве отметили, что такие случаи далеко не редкость – «как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки».