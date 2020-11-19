В Башкирии открылось отделение партии «Новые люди»

На данный момент «Новые люди» представлены уже более чем в 60 регионах России. Теперь среди них есть и Башкортостан. По словам лидера партии Алексея Нечаева, «Новые люди» будут принимать участие в выборах в Госдуму-2021 и сейчас формируют список кандидатов в депутаты.

«Мы видим, что каждый третий житель России выступает за перемены, за развитие. Предполагаю, что к думским выборам это может быть каждый второй», – отметил лидер партии Алексей Нечаев.

«Новые люди» ставят целью обновление власти, снижение участия государства в экономике, поддержку малого бизнеса и самозанятых, а также бережное отношение к окружающей среде.

«Мы формируем актив партии в Башкортостане, проводим очень много встреч с жителями. Например, благодаря одной из таких встреч, детская школа искусств Белокатайского района Башкирии получила от нас подарок к своему 45-летию: редкие музыкальные инструменты - кубызы, кураи, домбры, мандолины, баяны, клавишные и даже ударные установки. Кроме того, и компьютерную технику: ноутбуки, планшеты и интерактивную доску с выходом в Интернет. Мы открыли образовательное пространство для гражданских активистов республики. Это свободная площадка, на которой мы вместе с активистами и экспертами будем исследовать городскую среду, разбираться в политических инструментах и создавать общественные проекты. 21 ноября в Уфе пройдет первый однодневный образовательный марафон «Новый город». Заявку на участие можно подать в нашей группе в социальных сетях», - рассказал Кирилл Куликов, руководитель регионального штаба.

Справка:

Партия была образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах этого года партия прошла в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске более 15% голосов избирателей.

Штаб партии «Новые люди» открылся по адресу: г. Уфа, ул. Мустая Карима, 41.

О текущих проектах в Башкортостане Новые люди рассказывают в социальных сетях: https://vk.com/newpeoplerb