Власти Башкирии договорились с инвесторами о строительстве кольцевой железной дороги в Уфе

Проект городской электрички в Уфе обсуждают не первый год Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На днях в Москве прошел масштабный международный транспортный форум, куда отправилась внушительная делегация от Башкирии. Глава республики Радий Хабиров и премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров провели несколько раундов переговоров и, по их словам, нашли крупных инвесторов. По итогам этой поездки власти республики пообещали жителям Уфы серьезные изменения в транспортной системе города. В будущем.

МОСТЫ И КОЛЬЦО

Так, например, глава Башкирии заявил, что с замминистра транспорта России Андреем Костюком они договорились о совместной реконструкции мостов через реку Белая в створе улицы города Галле и через реку Уфа в Шакше. Также Минтранс вложит деньги в строительство нового моста через Агидель в створе улицы Интернациональной, который планируют завершить к 2025 году. Стоимость строительства оценивается в 10,5 млрд рублей. Ну и конечно, федеральная казна выделит часть денег на строительство Восточного выезда из Уфы.

В своих социальных сетях Радий Хабиров написал, что договорился с руководителем РЖД Олегом Белозеровым о строительстве в Уфе кольцевой железной дороги. Сейчас стороны продумывают финансовый вопрос.

- Модернизация ж/д путей на южном обходе Уфы позволит нам вынести за пределы города транзитные грузовые поезда, которые порой элементарно являются помехой для автотранспорта и жителей кварталов, расположенных вблизи железной дороги. Но прежде всего это даст нам возможность запустить скоростную кольцевую городскую электричку, в том числе через международный аэропорт имени Мустая Карима, - подчеркнул Хабиров.

Не забыл глава республики в очередной раз пообещать жителям Уфы завершение реконструкции железнодорожного вокзала. Как отметил Хабиров, в следующем году отремонтируют платформы, увеличат длину пешеходного тоннеля и сделают «общее благоустройство территории».

ИНВЕСТОР ДЛЯ ТРАМВАЯ

Собственный отчет в соцсетях по итогам поездки представил и Андрей Назаров. Премьер-министр правительства Башкирии заявил, что властям республики удалось найти инвестора, который вложит деньги в обновление электротранспорта Уфы и возрождение трамвайного хозяйства.

Как известно, сейчас в башкирской столице две самостоятельные трамвайные линии – на юге и севере. Само предприятие, ответственное за электротранспорт, находится в упадке – износ подвижного состава составляет более 90 процентов. По словам Назарова, Минтранс России планирует запустить федеральную программу по модернизации пассажирского транспорта в городах. Власти республики рассчитывают, что Уфа войдет в число участников этого проекта.

- Однако объем инвестиций для модернизации трамвайной инфраструктуры Уфы, по предварительным оценкам, составляет 25,2 млрд рублей. Это очень большие средства. Поэтому оптимальным для нас вариантом будет использование зарекомендовавшего себя механизма государственно-частного партнёрства. В этом направлении мы планируем сотрудничать с группой компаний «Синара». Они имеют успешный опыт реализации подобных проектов. Сегодня мы подписали с ними соглашение, - заявил премьер-министр Башкирии.

Андрей Назаров подчеркнул, что с помощью инвестора обновленный уфимский трамвай все-таки соединит северную и южную часть города. А еще полностью обновится подвижной состав электротранспорта.