Комиссия начала работу: Конституцию Башкирии изменят в соответствии с Основным законом страны

В комиссию по поправкам вошли десять человек

Как известно, летом 2020 года жители России проголосовали за внесение изменений в Основной закон страны и теперь региональную Конституцию нужно привести в соответствие с ними. С этой целью в Башкирии созвали специальную комиссию, которая будет работать над поправками. В ее состав вошли спикер Курултая Константин Толкачев, председатель Конституционного суда Башкирии Зуфар Еникеев, руководитель администрации главы республики Александр Сидякин, прокурор Башкирии Владимир Ведерников и представители нескольких профильных ведомств.

Последние изменения в Основной закон Башкирии вносили в марте 2014 года – тогда переименовали должность руководителя региона. Был президент – стал глава республики.

По словам Толкачева, членам комиссии нужно за полгода подготовить пакет поправок в Основой закон Башкирии и проанализировать республиканские законы, которые также подлежат изменениям в связи с обновлением Конституции страны. Никаких конкретных предложений пока озвучено не было, но спикер Курултая заявил, что процесс работы над поправками будет «максимально открытым».

- В составе Комиссии, которая будет проводить основную работу, десять человек. Однако, так или иначе принять участие в данном процессе сможет каждый житель республики. Такая возможность будет предоставлена через интернет – все желающие смогут направить в Комиссию свои предложения. Мы регулярно будем информировать жителей республики о работе над поправками в Конституцию, - подчеркнул спикер парламента Башкирии.

Кроме подготовки поправок в Конституцию Башкирии комиссия должна также подготовить предложения по изменения всей системы регионального законодательства. Например, недавно уже приняли республиканский закон, по которому прокурора Башкирии будут назначать без согласования с депутатами Курултая, как это делалось раньше.

- Однако пласт изменений, которые еще необходимо внести в республиканские законы в связи с изменением российской Конституции, очень обширен. По каким-то из них мы можем работать уже сейчас, в других случаях необходимо дождаться вступления в силу соответствующих федеральных законов. Поправка к Конституции России тянет за собой целый шлейф законодательных новаций. Это работа точно на месяцы, а возможно, и на годы, - подытожил Константин Толкачев.