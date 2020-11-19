В Уфе появится больше ледовых городков в 2020-2021 году Фото: Алексей ФОКИН

Власти рассказали, где установят на Новый год ледовые городки 2021 в Уфе.

Коронавирус коронавирусом, а новогодние каникулы никто не отменял. В закрытых помещениях собираться опасно, лучше выбрать прогулки и развлечения на свежем воздухе. Чтобы уфимцы не заскучали на длинных выходных, в республике сделают больше ледовых городков. Совсем скоро они начнут появляться в дворах жилых домов, сообщил Министр ЖКХ Борис Беляев.

– [Необходимо] предусмотреть обустройство новогодних городков во дворах жилых домов. Нельзя допустить, чтобы празднования были сосредоточены только в центре города. В итоге – столпотворения не избежать. Это неправильно. Празднования и мероприятия развлекательного характера, которые могли бы заинтересовать граждан, нужно организовывать в разных частях города, – заявил Беляев.

В мэрии уже дали список адресов, где установят лесную красавицу и ледовые городки. В Уфе в 2020-2021 годах запланирована установка 3 столичных елок, 16 районных и порядка 90 во дворах многоквартирных жилых домов.

ГДЕ УСТАНОВЯТ ЛЕДОВЫЕ ГОРОДКИ В УФЕ НА НОВЫЙ ГОД 2021

Три столичные елки и ледовые городки в Уфе появятся на традиционных площадях:

- площадь имени Ленина;

- площадь имени Салавата Юлаева;

- Советская площадь.

Другие елки и ледовые городки 2021 в Уфе появятся: - в Демском районе – 1 центральная, 11 во дворах;

- в Калининском районе – 5 центральных, 26 во дворах;

- в Кировском районе – 1 центральная, 21 во дворах; - в Ленинском районе – 2 центральные, 2 во дворах; - в Октябрьском районе – 3 центральные, 12 во дворах; - в Орджоникидзевском районе – 3 центральные, 8 во дворах.

- в Советском районе – 1 центральная, 10 на территории МКД и предприятий торговли.

Руководителям районов рекомендовано уже сейчас обустраивать ледовые городки в Уфе 2021, и закончить эту работу к 10 декабря.

Все праздничные мероприятия в населенных пунктах следует проводить на открытом воздухе в средствах индивидуальной защиты и с соблюдением дистанции.