Коронавирус в Башкирии на 19 ноября 2020 года: каждый день фиксируется по одной смерти

Более 1000 человек лечатся дома Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Уфа» следит за развитием событий, связанных с распространением коронавируса в Башкирии. Публикуем для вас актуальную информацию на утро 19 ноября 2020 года.

По данным Минздрава республики, на сегодняшний день 12 864 человека заразились коронавирусом, за последние 24 часа – 119. В стационарах республики лечатся 346 человек, 31 находится в тяжелом состоянии, 11 – на ИВЛ.

У 1077 болезнь протекает в легкой форме, они находятся на амбулаторном лечении дома.

За сутки коронавирус победили 37 человек, всего с начала пандемии выздоровели 11 191 человек. Зарегистрирован также случай смерти от COVID-19, и число погибших достигло 70-ти. Минздрав рассекретил информацию о жертве – ей оказалась 78-летняя уфимка. У умершей были сопутсвующие заболевания: гипертоническая болезнь 3 стадии, сахарный диабет 2 типа, объемное образование S6 правого легкого. В силу болезней и возраста заразу победить не удалось.

Растет и количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки, их диагностировано 366.

НОВОМУ ГОДУ БЫТЬ

Коронавирус коронавирусом, а новогодние каникулы никто не отменял. Чтобы уфимцы не заскучали на длинных выходных, в республике сделают больше ледовых городков. Совсем скоро они начнут появляться в дворах жилых домов, сообщил Министр ЖКХ Борис Беляев.

– [Необходимо] предусмотреть обустройство новогодних городков во дворах жилых домов. Нельзя допустить, чтобы празднования были сосредоточены только в центре города. В итоге – столпотворения не избежать. Это неправильно. Празднования и мероприятия развлекательного характера, которые могли бы заинтересовать граждан, нужно организовывать в разных частях города, – отметил чиновник.