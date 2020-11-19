Петр Рыков: «У девочек, когда одна история заканчивается, то все страдания длятся ровно до того момента, пока не появляется новый претендент»

Чем новый сезон будет отличаться от предыдущего?

Появятся новые герои и героини. Некоторые из них сильно повлияют на судьбу Родионова. Кроме того, в этом сезоне мы больше узнаем о самом Александре Петровиче, как о человеке. В прошлом мы его видели исключительно на работе, за редким исключением. Он, словно святой, всех спасал и был всегда один, этакий мученик от любви.

Как Родионов пережил расставание с Натальей Тимченко в финале прошлого сезона?

Нормально пережил, как всякий обыкновенный мужчина. Это частая история, когда казалось, что люди вроде бы идеально подходят друг другу по разным критериям, должны быть идеальной парой, а на самом деле оказывается, что нет. Безусловно, после краха своих отношений он немножко расстроился и пустился, что называется, во все тяжкие (смеется). Ничего криминального на самом деле, ну сел на скоростной мотоцикл, ну сходил в бар. Решил развеяться. Понимаете, такая история не могла пройти для него просто так. Тем более, что они с Тимченко еще и работают вместе, и ему все равно приходиться каждый день ее видеть. В этом минус служебных романов. Родионов прошел все стадии – от злости до приятия. И в начале нового сезона мы его застаем в момент, когда у него уже все отлегло от сердца. Прошло ведь полгода с тех событий. Мы видим, что он уже начал обращать внимание на других женщин, хотя и не ищет серьезных отношений. Конечно, ему хочется, и всегда хотелось, семью, свою ту единственную и неповторимую, он к этому готов. Но раз не сложилось, то не сложилось, что теперь.

Теперь - вторая попытка?

Попытка попытке рознь. В этом главное различие между мальчиками и девочками. У девочек когда одна история заканчивается, то все страдания длятся ровно до того момента, пока не появляется новый претендент. И все, и ее уже снова чувства окрыляют, она все забыла. А для мальчиков каждая серьезная любовь всегда оставляет след на сердце. Им сложнее ее пережить. Это я сейчас даже не про Родионова говорю, а вообще про мужчин. Только так кажется, что вот он остался один и сразу побежал в бар искать новую любовь. А на самом деле потом долго нельзя решиться на новые серьезные отношения. Скорее будут всякие девчонки, флирт, но ничего серьезного. Должно пройти время. Так и Родионов не ходит по больнице с прицелом – так, так, кто тут у нас? А просто живет нормальной жизнью симпатичного парня.

По Родионову будете скучать?

Возможно. Но пока мне как раз хочется от него отдохнуть. Сезон – 40 серий, это длинная дистанция, какие сейчас уже редко снимают. И потом, я оставил Александра Петровича в полной гармонии, так что переживать за него не приходиться, он в надежных руках (улыбается).

«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

Премьера на Dомашнем – 23 ноября

Понедельник-пятница 19:00

На правах рекламы. Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-71389 от 01.11.2017г.