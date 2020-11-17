«Центр пыток»: в рехабе Башкирии из алкоголиков и наркоманов делали рабов

Всех реабилитантов отпустили домой. Следователи опрашивают сотрудников реабилитационного центра. Фото: СК по РБ

В Башкирии пациентов реабилитационного центра для алкоголиков и наркозависимых избавляли от пагубных пристрастий странным и жестким способом. Их похищали, привязывали к кровати, жестоко избивали, лишали любой возможности связаться с родственниками и принуждали к рабскому труду.

Как рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета, в отношении шести жителей Уфы и Стерлитамака уже возбуждены уголовные дела по статьям «похищение человека, совершенное организованной группой» и «незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой». Преступники хорошо продумали прибыльную схему: в селе Кармаскалы Стерлитамакского района они арендовали большой кирпичный дом за двухметровым забором, где открыли так называемый реабилитационный центр «Мост» для алкоголиков и наркоманов. Правда, вот «методы лечения» в реальности сильно отличались от обещаний.

- Сотрудники центра приезжали к реабилитантам по месту жительства, представлялись полицией и требовали проехать с ними якобы для следственных действий, а в некоторых случаях насильно помещали в автомобиль и отвозили в реабилитационный центр, где против воли содержали в изоляции, - рассказали в региональном следкоме.

Пациентов не выпускали из здания и жестоко били за любую провинность. Фото: СК по РБ

ЗА НЕПОСЛУШАНИЕ ЖЕСТОКО ИЗБИВАЛИ

Прибывая в центр, реабилитанты попадали в настоящий ад. Им запрещалось общаться с родственниками, выходить из центра, да и как пробраться за высокие заборы и запертые двери. Телефоны были под строгим запретом, а тех, кто посмел ослушаться, сотрудники центра привязывали к кроватям и жестоко избивали. Ни о каком медицинском сопровождении, естественно, речи не шло. Организаторы признавали только «трудотерапию», а точнее рабский труд в нечеловеческих условиях.

Самое удивительное, что родственники запертых пациентов даже не догадывались, что творится с их близкими за кирпичным забором, ведь все посещения были строго запрещены. Зато ежемесячно они платили от 25 до 35 рублей за «реабилитацию» своих близких и верили, что их там действительно лечат.

- О том, что происходит в двухэтажном здании за высоким забором, рассказали стражам порядка сами постояльцы. Некоторые из них, как оказалось, были просто похищены и привезены сюда силой. С первых же дней к подопечным применялись различные виды наказаний. Расправа полагалась за любое проявление своеволия, - добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Сейчас все 30 пациентов реабилитационного центра освобождены и отправлены по домам. Организаторами центра (по сути, преступной бандой) сейчас занимаются следователи, которые уже изъяли при обыске кипу документов и три пары наручников.

- Подозреваемым предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения, - уточнили в региональном Следкоме.