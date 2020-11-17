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Минус 14 килограммов ради мечты: призывник из Башкирии сбросил вес и занялся спортом, чтобы служить в армии

Теперь Азамат Шакиров будет отдавать долг Родине в Военно-морском флоте Калининградской области
Яна БАЗЕКИНА
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Первым делом призывник сделал коррекцию зрения, после чего взялся за спорт

Первым делом призывник сделал коррекцию зрения, после чего взялся за спорт

Фото: Олег ЗОЛОТО

О чем мечтает современная молодежь? Устроиться на высокооплачиваемую работу, обзавестись собственным жильем, «откосить» от армии. Но только не 25-летний житель Башкирии Азамат Шакиров, который с самого детства грезил служить Родине и очень ждал повестку в военкомат.

Каково же было разочарование юноши, когда весной 2020 года повестка все же пришла, вот только призывная комиссия после медосмотра вынесла вердикт: не годен. Все дело в лишнем весе (шутка ли, 132 килограмма!) и плохом зрении, но Азамат не сдался, а принялся срочно приводить себя в порядок. Первым шагом на пути к долгожданной мечте стала коррекция зрения, а после парень записался в фитнес клуб, чтобы избавиться от лишних килограммов.

- Денег на тренера у меня не было, но один тренер все же вызвался помочь мне бесплатно, узнав, что я занимаюсь ради мечты, чтобы пойти в армию. Он мне назначал тренировки, контролировал правильное питание. В итоге я за полгода сбросил 14 килограммов. Теперь я вешу 118 килограммов, — приводит рассказ призывника из Башкирии пресс-служба Центрального военного округа.

И вот в осенний призыв мечта Азамата Шакирова сбылась, и его призвали в армию. В самое ближайшее время он отправится служить в Военно-морском флоте Калининградской области. Уже завтра, 18 ноября, призывник получит на сборном пункте свою форму, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы), после чего на самолете отправится к месту несения службы, в Калининградскую область.

- На сегодняшний день отдают долг Родине более 1500 человек из Башкирии. Осенью военный комиссариат республики отправит в войска более 4 тысяч человек, - добавили в пресс-службе Центрального военного округа.

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