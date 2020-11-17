Застройщик про Кошкин лес: «Мы проведём круглый стол с представителями общественности»

Представители городских властей и ГК «Садовое кольцо», которая будет застраивать участок в микрорайоне Глумилино, ответили на вопросы, связанные с судьбой Кошкиного леса. Также на пресс-конференции, организованной изданием «Коммерсант – Уфа», коснулись и других смежных тем.

«ВСЕ ДЕРЕВЬЯ ПОСЧИТАНЫ»

Недавно стало известно, что в микрорайоне Глумилино федеральный застройщик будет возводить два крупных жилых комплекса. Местные занервничали: Кошкин лес «закатают» в асфальт! Но в ГК «Садовое кольцо» спешат успокоить горожан: лес уничтожать никто не будет, а новостройки вырастут на месте бывших СНТ. Кроме того, компания за свой счет благоустроит Кошкин лес, а к концу завершения строительства здесь еще будет огромный эко-парк. Объём инвестиций девелопера - около 100 млн рублей

- Если честно, мы впервые столкнулись с таким негативом от населения, - отмечает коммерческий директор ГК «Садовое кольцо» Анатолий Баталин. – Ведь сейчас этот лес – не зона отдыха, а, можно сказать, общественно-опасная территория, которая используется в качестве свалки мусора и как место жительства социально-опасных элементов. Мы уже сделали проект, где посчитаны деревья в Кошкином лесу с конкретной рекомендацией – «сохранить». Могу заверить: ни одно дерево, которое относится к Кошкиному лесу, не будет уничтожено.

«ЛЕС МЫ СОХРАНИМ. А ЕЩЕ ЗДЕСЬ БУДЕТ ПАРК»

Городские власти утверждают, что Кошкин лес не уменьшится в объемах, но даже увеличится. Единственное уточнение – будут изменены его границы.

- Проектом застройки предусмотрен, например, детский сад. Он будет находиться не на территории Кошкиного леса, но к самому зданию нужно проложить минимум два проезда, плюс – другие коммуникации, - говорит главный архитектор администрации городского округа г. Уфа Олег Байдин. – Разумеется, какие-то деревья будут вырублены, но, соответственно, этот объем будет компенсирован в другом месте. Сейчас есть только проект, и он проходит стадию общественного обсуждения. Мы вместе должны решить, что и как будет строиться.

Кстати, что касается парка – он будет также только после того, как будут утверждены границы Кошкиного леса. Поскольку на территории городских лесов никакого капитального строительства вести нельзя.

- Наша цель – привести эту территорию, которая сейчас завалена мусором и заросла подлесником, в соответствие с названием – лес. И добавить функционал парка, - подчеркнул Олег Байдин.

Также застройщик объявил, что организует круглый стол с представителями общественности и жителями района Глумилино, чтобы ответить на все волнующие граждан вопросы. Мероприятие пройдёт в ближайшее время на площадке «Комсомольской правды».