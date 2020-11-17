От ангины до бесплодия: врач из Башкирии рассказал, как хайповые тренды гробят здоровье модников зимой

Голые лодыжки - прямой путь к бронхиту и простатиту Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирию пришла зима – за окном минус 20, все достают теплые пуховики и утепленные штаны, закутываются в теплые шапки и вязаные шарфы. «Чем ниже градус, тем выше закатываем джинсы» - у подростков свои модные установки. И вот на остановках, возле колледжей и университетов, у кафе и в торговых центрах толпятся модники – в коротких курточках, тонких джинсах с подворотами и в кроссовках едва ли не на босу ногу. С синими щиколотками, покрытыми гусиной кожей от холода. Замерзшие, хлюпающие носом – но, конечно же, без шапки. Мода требует жертв.

- Ох уж эти голые лодыжки, бессмысленные и беспощадные. Наверное, только у нас в России (Башкирия не исключение) зимой, в лютые морозы можно встретить подростков, без шапки, в летней обуви на голую ногу, с мороженым или холодным напитком в руке, - сокрушается врач-травматолог центральной городской больницы Сибая Линар Кидрасов. – Сразу же вспоминается знаменитое стихотворение Брюсова «О закрой свои бледные ноги!». Ну правда, смотреть на это безобразие больно.

Как голые лодыжки связаны с простатитом и бесплодием, могут ли отвалиться уши, если ходить без шапки зимой, и почему можно остаться инвалидом к 30 годам, если следовать всем заветам молодежной моды – в материале «КП-Уфа».

Короткие куртки, узкие джинсы и оголенная поясница - прямой путь к циститу и пиелонефриту Фото: Евгения ГУСЕВА

ПРОСТАТИТ К 20 ГОДАМ – РЕАЛЬНОСТЬ

Вообще мода на голые лодыжки пришла к нам из Европы, а точнее – из Италии. Там местные модники зимой (заметьте, не в -30, а в +8; +10) разгуливали в кожаных лоферах и укороченных брюках. При этом носить носки с лоферами считалось дурным тоном. Вскоре новомодное веяние дошло и до России, правда, климатическую разницу почему-то никто не учел.

- В первую очередь, чем опасны голые лодыжки – это серьезные заболевания суставов – голеностопных, коленных, воспаление затрагивает и все мелкие суставы. В молодости это может никак не проявиться, а вот годам к 30 во всей красе может себя проявить ревматоидный артрит. А это нестерпимые боли, хромота, в тяжелых случаях и инвалидность. Раньше с ревматоидным артритом в основном сталкивались мужчины, которым часто и долго приходилось работать на морозе. А теперь все чаще это системное заболевание диагностируется у молодых людей, которые в морозы с голыми ногами красуются, - говорит врач-травматолог Линар Кидрасов.

Еще одна серьезная проблема, которая может возникнуть из-за оголенных лодыжек – это воспалительные заболевания мочеполовой системы – цистит, пиелонефрит у девушек и простатит у молодых людей.

- Многие думают, ну как переохлаждение может быть связано с простатитом. Замерзли ноги – все замерзло. Конечно, это совершенно не значит, что, походив с голыми ногами, вы обязательно заработаете простатит, но риск его возникновения повышается в несколько раз, особенно если иммунитет сильно снижен. Цистит сюда же можно отнести. Иногда на прием приходят 18-летние парни, жалуются на сильную боль внизу живота, кровь в моче, затрудненное мочеиспускание. Они могут даже грешить на половые инфекции, а достаточно посмотреть, как они одеты, чтобы поставить предварительный диагноз. Как там полководец Суворов завещал? Держи голову в холоде, а ноги в тепле – этот совет действительно работает, - говорит доктор.

Чтобы свидание принесло только положительные воспоминания, захватите шапку Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЦИСТИТ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ

Любовь к коротким юбочкам и тонким капроновым колготкам, джинсам с заниженной талией и коротким курткам, оголяющим поясницу, может обернуться серьезными проблемами и для девушек. Уретрит, аднексит, цистит, пиелонефрит, как осложнение – проблемы с зачатием или даже бесплодие.

- Из-за особого строения мочеполовой системы воспалительный процесс быстро затрагивает мочевой пузырь и переходит в почки. Лечение долгое, процесс из острого может перейти в хронический. Стоит ли красота (причем сомнительная) таких жертв? – задается вопросом Линар Кидрасов.

Не носить в морозы термобелье или утепленные модели джинсов, предпочитая ультрамодные «в облипочку» также плохая идея. Кожа не дышит, нет согревающей воздушной прослойки между кожей и тканью, быстрее наступает местное переохлаждение – а с ним и спазм сосудов, и нарушение кровообращения, работы нервных волокон, снижается иммунитет.

Шарф и шапка - и иммунитет скажет спасибо Фото: Алексей ФОКИН

- В особо тяжелых случаях можно добегаться и до обморожения. Дело в том, что сначала кожа чувствует холод, а потом чувствительность резко снижается, кожа белеет. То есть вы можете бегать на морозе, не подозревая, что уже обморозили ноги. Осознание проблемы приходит, когда человек заходит в теплое помещение – появляется сильная боль, нарастает отек, возникают волдыри. При сильном обморожении может начаться некроз, разрушение мягких тканей, - подчеркивает доктор.

Ну и конечно, общее переохлаждение и снижение иммунитета – прямой путь к простудным заболеваниям, бронхиту и даже воспалению легких. Стоит ли говорить, как опасен сниженный иммунитет сейчас, во время коронавирусной эпидемии?

«НАДЕНЬ ШАПКУ, УШИ ОТМОРОЗИШЬ!»

Помните эту «страшилку» из детства? Между прочим, в любимом напутствии мам и бабушек есть доля правды – и про отмороженные уши, и про менингит.

- Из-за переохлаждения может возникнуть воспаление лобных и носовых гайморовых пазух. А гнойный гайморит – это прямой вход инфекции в головной мозг. Сюда же можно отнести гнойный отит, ларингит, трахеит, гнойную ангину. У гнойной ангины вообще очень много осложнений – и проблемы с сердцем, и с почками, и артрит, и гломерулонефрит. Перечислять долго, а лечить еще дольше и мучительнее, - подчеркивает врач. – Если хорошо отморозить уши, может начаться некроз, так что отвалившиеся от мороза уши – это совсем не преувеличение.

Линар Кидрасов советует не забывать и про шарф, который надежно защитит подчелюстные и шейные лимфатические узлы.

ВЫСОКИЕ КАБЛУКИ И ГОЛОЛЕД НЕСОВМЕСТИМЫ

Момент, когда мокрый асфальт из-за заморозков покрывается ледяной коркой, настоящий кошмар не только для автолюбителей и сотрудников ГИБДД, но и для травматологов. С появлением гололеда в травмпункте выстраиваются очереди – тут и вывихи, и переломы, иногда открытые и со смещением. А это уже показание к экстренной операции и инвалидное кресло на несколько месяцев.

- Особенно частые гостьи у нас молодые девушки. Вот отправляются они на прогулку или в клуб – непременно в сапогах на высоченных шпильках. А потом их привозят к нам на скорой с вывихом или переломом лодыжки. Знаете, какая это неприятная штука – двухлодыжечный перелом? А вот будете носить скользкую неудобную обувь, узнаете. Запомните: обувь зимой должна быть с нескользящей подошвой, желательно без каблуков ну или на небольшом каблучке. Однажды к нам на скорой привезли совсем молоденькую девочку – нога отечная, синюшная, сама стонет от сильной боли. Выяснилось, что гуляла с подругами и подвернула ногу. Правда, почему-то к врачу сразу не обратилась – подумаешь, ушиб, гуляем дальше! А как зашла потом в теплое помещение, здравствуй, отек и сильная боль. Сделали рентген, на снимке перелом обеих лодыжек, да и время упущено. Пришлось срочно оперировать, потом еще долгое время гипс и костыли были ее лучшими друзьями, - вспоминает врач-травматолог.

Доктор подчеркивает, что очень важно, получив травму, срочно обратиться за медицинской помощью. Отек, ишемия мягких тканей может обернуться некрозом, гангреной и даже ампутацией конечности.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как же вовремя распознать обморожение и обратиться за врачебной помощью?

При первой степени обморожения человек чувствует жжение и покалывание кожи, появляется небольшой зуд. Кожа сначала краснеет из-за расширения сосудов, потом становится бледной, «мраморной». При нахождении в тепле появляется боль. Первая степень обморожения неопасна, лечится в домашних условиях за 5-7 дней.

При второй степени обморожения кожные покровы лодыжек приобретают сероватый оттенок. Человек при этом испытывает ощутимую боль, могут быть появиться волдыри на коже. Восстановление займет две-три недели.

При третьей степени имеется серьезный риск для здоровья (некроз тканей), следует немедленно обратиться к врачу. Восстановление займет до четырех недель.