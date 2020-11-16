«Кричала в истерике, повторяла имя дочери»: подробности трагической гибели 5-летней девочки из Башкирии

Малышка осталась дома вместе с дедушкой, пока родители отлучились в магазин

Стали известны подробности жуткой трагедии, произошедшей накануне в Альшеевском районе Башкирии. Там около 17.30 в селе Шафраново загорелся одноэтажный бревенчатый дом, в котором проживала семья с двумя маленькими детьми и 62-летний пенсионер. Пожар случился, когда родители уехали по делам в районный центр. Старший восьмилетний сын отпросился поиграть у друзей, а пятилетняя малышка осталась дома вместе с дедушкой.

- Возгорание началось со стороны котельной – соседи заметили дым и бросились на помощь. Мои родители там тоже были, они стучали в окна и двери, но никто не открывал. С улицы было заметно, что внутри уже все в дыму, а дверь снаружи была горячая. Сам дом большой деревянный, обшитый сайдингом, поэтому это все тлело, ядовитого дыма много было. Кое как пробрались в дом, там уже и пожарные подоспели, но было слишком поздно. - рассказывает соседка семьи Альмира К.

Спасатели потушили дом, но ребенка и пенсионера спасти не удалось. Фото: МЧС по РБ

«ОСТАВИЛА ТЕЛЕФОН ДОМА»

Женщина рассказывает, что все это время соседи пытались дозвониться до матери девочки – 38-летней Дины Т. Она вместе с мужем поехала за продуктами в районный центр, к тому же у парализованного отца кончились подгузники, поэтому супруги решили оставить малышку дома, чтобы лишний не раз не брать ее в многолюдные места. Чтобы дочери не было скучно, мама оставила ей свой мобильный телефон.

- Ей все звонили, чтобы сказать, что дом горит, быстрее возвращайтесь домой, но трубку никто не брал. Когда уже прибежали родители Рината, которые живут неподалеку, они позвонили сыну. Когда Дина и Ринат приехали, соседи уже успели вытащить парализованного отца Дины на улицу. Он был мертв, надышался дымом. Самой малышки нигде не было. Дина забежала в дом, хоть и пожарные пытались ее остановить. Кричала в истерике, повторяла имя дочери… Девочку нашли не сразу, видимо, она как-то пыталась сначала сама выбраться, потом испугалась и спряталась. Ее нашли в бессознательном состоянии, пульса не было. Скорая еще не приехала, поэтому родители сначала сами пытались ее откачать – отец массаж сердца делал, искусственное дыхание. Потом они ее в больницу повезли, уже скорая по дороге их перехватила… Врачи делали все, что могли, но через час уже стало известно, что малышка умерла… - вздыхает Альмира К.

- К тушению пожара привлекались 28 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России – 13 человек и 5 единиц техники. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают дознаватель МЧС России, следственно-оперативная группа, а также эксперты испытательной пожарной лаборатории, - уточнили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

На месте трагедии работали и следователи, которые уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований с целью установления причин смерти погибших и причины возгорания жилого дома, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. По предварительным данным причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления республики, - уточнили в пресс-службе ведомства.

«ЖИЛИ ТОЛЬКО РАДИ СВОИХ ДЕТЕЙ»

О самой семье, где произошла трагедия, все соседи вспоминают только добрыми словами. Дина и Ринат Тюкаевы поженились около 15 лет назад и всегда мечтали о детях, но очень долгое время стать родителями у супругов не получалось. Около 9 лет назад они все же купили собственный дом в Шафраново, обустроили быт, а совсем скоро в семье родился сначала мальчик, а через три года еще и девочка.

- Они просто обожали своих детей, налюбоваться, надышаться на них не могли. Всегда в разговоре признавались, что дети – это главное счастье, что они живут ради них. Несколько месяцев назад с отцом Дины случилась какая-то беда, его парализовала, и конечно, Дина забрала его к себе, чтобы ухаживать. Дом у них всегда полная чаша был, в прошлом году они его отремонтировали, проводку всю поменяли, газовое отопление установили. Что же произошло, почему пожар случился – сейчас никто сказать не может, следователи и дознаватели пока на месте работают, - рассказала подруга семьи Тюкаевых.

По словам соседей, несчастные родители сейчас просто убиты горем. Вместе со старшим сыном они вынуждены были перебраться на время к родителям Рината, где сейчас готовятся к похоронам. Сам дом при этом подлежит восстановлению, поэтому супруги, как только придут в себя после похорон, собираются заняться его восстановлением. Соседи и друзья решили помочь семье и объявили сбор, ведь сейчас Тюкаевы действительно нуждаются в помощи.

Если вы тоже хотите помочь погорельцам, потерявшим в пожаре сразу двух близких людей, можете внести свой посильный вклад. Карта Сбербанка привязана к номеру матери Дины Валерьевны Т. 8(905)356-85-29.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье, в которой произошло несчастье.