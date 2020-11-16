Коронавирус в Башкирии на 16 ноября 2020 года: долгожитель не перенес COVID-19

От коронавируса в Башкирии скончался 8

«КП-Уфа» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии. Публикуем последнюю информацию на утро 16 ноября.

Так, за минувшие сутки COVID-19 нашли еще у 118 человек. Общее число заболевших на данный момент составляет уже 12 328 жителей. По данным Минздрава республики, из 1160 ковид-положительных пациентов лечение на дому получает 841 человек – у них болезнь проходит в легкой форме. Еще 319 пациентов находятся с коронавирусом лежат в специализированных госпиталях. За сутки от инфекции в Башкирии вылечилось всего восемь пациентов. Общее число выписанных по выздоровлению составляет 11101.

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ОТ КОРОНАВИРУСА УМЕР 94-ЛЕТНИЙ ПЕНСИОНЕР

В Башкирии от коронавируса умер 67-й по счету пациент. На этот раз COVID-19 стал причиной смерти для настоящего долгожителя – 94-летнего пенсионера из Альшеевского района. У него, как и всех других жертв опасной инфекции, были сопутствующие заболевания. Среди них гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца без застойной сердечной недостаточности и ожирение первой степени. В регионе последние 11 дней фиксируется по одной смерти от коронавируса. Сейчас в больницах Башкирии лежит 31 «тяжелый» пациент, шестеро из них все еще живы благодаря аппаратам искусственной вентиляции легких.

ПНЕВМОНИЯ – КРАТКО ОБ ИТОГАХ НЕДЕЛИ

В ноябре число случаев внебольничной пневмонии бьет все рекорды с начала пандемии. Особенно тревожны показатели прошедшей недели, с 9 по 15 ноября. За эти семь дней Минздрав официально подтвердил 2266 случаев инфекционного заболевания – больше, чем в любую другую неделю по крайней мере с весны 2020 года. Максимальный суточный прирост больных за минувшую неделю был перекрыт дважды – 11 ноября (337 случаев) и 14 ноября (368).