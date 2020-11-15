Коронавирус в Башкирии на 15 ноября 2020 года: суточный рекорд по количеству заболевших пневмонией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Комсомольская Правда - Уфа» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии.

Так, за минувшие сутки опасный вирус выявили у 144 человек. Общее число заболевших по состоянию на утро 15 ноября составляет 12210 человек. По данным Минздрава республики, лечение на дому прямо сейчас получают 736 человек – у них болезнь проходит в легкой форме. Еще 315 пациентов находятся с COVID-19 в специализированных госпиталях. За сутки от коронавируса в Башкирии вылечился 31 пациент. Общее число выписанных по выздоровлению составляет 11093.

К сожалению, в республике зафиксирован еще один случай смерти от коронавируса. В Минздраве Башкирии сообщили, что количество жертв COVID-19 в регионе выросло до 66 человек. Известно, что у погибшей от коронавируса 61-летней уфимки были серьезные проблемы с сердцем и остеопороз.

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И ВНОВЬ РЕКОРД ПО ПНЕВМОНИЯМ

Помимо коронавируса, в республике регистрируют случаи внебольничной пневмонии. В последние несколько дней суточное число вновь выявленных пациентов с этой болезнью превышает 300 человек.

За минувшие сутки врачи выявили рекордное число – сразу 368 пациентов. По выздоровлению от пневмонии выписались 358 человек.