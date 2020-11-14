Коронавирус в Башкирии на 14 ноября 2020 года: где можно пройти реабилитацию после ковида

Число заболевших увеличивается с каждым днем, как и число тяжелобольных пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

«Комсомолка» продолжает следить за развитием ситуации с эпидемией коронавируса в Башкирии. Так, по последним данным за минувшие сутки в республике выявлено 115 новых случаев ковида, а общее число инфицированных перевалило уже за 12 тысяч – 12096 человека. При этом 648 из них лечатся амбулаторно, а 321 человек находятся в стационарах. Состояние 30 пациентов врачи оценивают как тяжелое, семеро подключены к аппарату ИВЛ.

Также в Минздраве сообщили о новом, уже 65-м случае смерти от коронавируса. Новой жертвой ковида стал 67-летний житель Уфимского района, который страдал тромбозом мезентеральных, почечных артерий, острым панкреатитом и гипертонической болезнью III стадии.

Что касается выздоровевших, то за последние сутки вылечился 51 человек, всего с начала эпидемии справились с болезнью 11062 жителя республики.

Продолжает расти и ежедневное количество выявленных случаев внебольничных пневмоний – за последние сутки врачи диагностировали пневмонию еще у 326 человек.

ГДЕ ЖИТЕЛЯМ БАШКИРИИ ПРОЙТИ РЕАБИЛИТАЦИЮ, ЕСЛИ ОНИ ПЕРЕБОЛЕЛИ КОВИДОМ

Жители Башкирии, которые переболели коронавирусом, часто жалуются на то, что их организм сильно ослаблен. Специально для таких пациентов появилась возможность пройти постковидную реабилитацию в республиканском врачебно-физкультурном диспансере. Об этом сообщил главный врач ГКБ №21 во время очередного онлайн-стрима «Медики против ковида». В диспансере для больных, переболевших ковидом, разработана особая программа: с пациентами занимаются дыхательной гимнастикой, лечебной физкультурой, а также беседуют психотерапевты.

- Чтобы попасть на реабилитацию, необходимо получить направление от своего участкового врача. Кроме этого, в ближайшее время планируется открывать стационарные реабилитационные койки на базе ряда медучреждений, в том числе и в 21 больнице, - добавил Ринат Нагаев.