«Башкирская содовая компания» дополнительно поддержит своих сотрудниц в декретном отпуске

В ходе прямого эфира генеральный директор БСК Эдуард Давыдов также рассказал, как продвигается сырьевой вопрос производства «Сода»

Накануне генеральный директор АО «Башкирская содовая компания» Эдуард Давыдов провел очередной прямой эфир в социальных сетях. По его результатам было принято несколько важных решений, которые коснутся благосостояния работников предприятий, входящих в БСК.

ВОПРОС ОБРАЗОВАНИЯ

На одной из встреч с генеральным директором БСК сотрудники задали вопрос о том, есть ли у них возможность получить высшее образование за счет компании. В ответ Эдуард Давыдов пояснил, что если есть на предприятии люди, которые хотят учиться, то компания поддержит это стремление.

- Любой молодой человек со средним образованием, который хочет связать свою судьбу с «Башкирской содовой компанией» по крайне мере на ближайшие 10 лет, может обратиться к своему руководителю цеха и по ходатайству компания оплатит ему получение первого высшего образования. Это не маленькие деньги. Мы знаем, что даже в нашем городе обучение на вечернем или заочном отделении стоит от 75 до 150 тысяч рублей в год. Но мы на это пойдем, чтобы дать возможность ребятам учиться, - подчеркнул Эдуард Давыдов.

ПОМОЩЬ МАМАМ

Также в ходе прямого эфира вопрос генеральному директору БСК задала сотрудница предприятия, находящаяся в декретном отпуске. Она поинтересовалась, какие выплаты ей положены и не будут ли они увеличены? В ответ, Эдуард Давыдов заявил, что принял решение расширить инициированную им программу повышения благосостояния работников и увеличить «декретные» уже с 1 января 2021 года.

- С полутора лет и до двух лет вместо ранее оплачиваемых 1,5 тысячи рублей, мы будем платить пять тысяч рублей от предприятия. С двух до трех лет вместо ранее выплачиваемых полутора тысяч рублей будем платить три тысячи. Это решение вступит в силу уже с 1 января следующего года, - подчеркнул генеральный директор БСК.

Эдуард Давыдов также отметил, что компания будет стремиться довести выплаты на детей до такой суммы, чтобы родители смогли отдать своего ребенка в частный детский садик до тех пор, пока им не дадут государственный. По его словам, на сегодняшний день это девять тысяч рублей в месяц.

Но и этим программа повышения благосостояния работников компании не ограничивается. В частности, в прямом эфире генеральный директор БСК заявил, что предприятие компенсирует затраты на лечение сотрудников от коронавируса. Ранее компенсации были обещаны всем, кто переболел COVID-19 с 1 сентября, а теперь же «Башкирская содовая компания» компенсирует покупку лекарств всем, кто подхватил коронавирус с 1 апреля 2020 года.

- На прошлой видеоконференции мы предложили компенсировать стоимость лекарств тем, кто переболел (коронавирусом – Ред.) с 1 сентября в размере шести тысяч рублей. Но после этого я получил массу вопросов, что люди болели и в апреле, и в мае, и в июне. Мы приняли решение не с 1 сентября, а с й апреля. Это первое. Второе: комиссия по компенсации будет собираться не раз в месяц, а еженедельно, - отметил Давыдов.

ВОПРОС СЫРЬЯ

В ходе прямого эфира генеральный директор БСК Эдуард Давыдов также рассказал, как продвигается сырьевой вопрос производства «Сода». Он подчеркнул, что на данный момент увеличена глубина выемки карьере Шахтау, что позволит компании проработать еще до 2027 года включительно. Однако, чтобы продолжать добычу сырья и после этого, необходимо решить попутную проблему.

- Приток воды там составляет пять тысяч кубов воды в час. Вода сильно минерализована. С каждым метром углубления вниз приток воды увеличивается в геометрической прогрессии. Эту воду нужно очищать – строить громадную фабрику по очистке воды от солей. И дальше эту воду можно будет использовать в сельхознуждах, - пояснил Эдуард Давыдов. По его словам, есть риски прорыва этой воды в реку Белая или же напротив, прорыва реки на карьер.

- Мы находимся в той ситуации, которой находимся. Поэтому мы привлекли целых три института во главе с Санкт-Петербургским горным университетом и двумя другими Уральскими университетами, чтобы они в кратчайшие сроки проработали вопрос. При каких условиях и что нужно сделать, чтобы добывать сырье ниже той отметки, которую мы имеем. На это мы дали им от трех до шести месяцев, - отметил генеральный директор АО «Башкирская содовая компания».