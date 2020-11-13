Смотреть на это невыносимо: в Башкирии ребенок чуть не погиб, случайно выпив марганцовку

В данный момент Янышевым удалось собрать всего 220 тысяч рублей, а сама операция обойдется в 7 миллионов 400 тысяч рублей.

В Башкирии неравнодушные собирают деньги на лечение годовалого Арслана Янышева. В жизни малыша в пятимесячном возрасте произошла трагедия, он случайно выпил марганцовку. Теперь ему нужна дорогостоящая операция, которую могут сделать только в Израиле.

ПЕРЕПУТАЛА ПУЗЫРЬКИ

Как рассказала «КП-Уфа» мама Арслана Диана, пузырек марганцовки стоял в спальне рядом с лекарством.

- У меня два пузырька рядом были, ночью я не включила свет и дала ребенку нечаянно марганцовку. Хорошо, что немного, если бы было больше, уж не знаю, что могло произойти. Мы пошли промывать рот, а, оказывается, это нельзя было делать, усугубили ситуацию. Потом вызвали скорую. Образовался ожог слизистой рта, - сказала Диана. – На следующие сутки пошел отек, и в реанимации установили трахеостому (хирургическое отверстие в трахее для облегчения дыхания – Ред.).

Теперь Арслан не может дышать самостоятельно и дышит через установленную пластиковую трубку в горле. Она очень часто забивается мокротой, и если мама не успеет специальным вакуумным аспиратором отсанировать мокроту из трубочки, Арслан начинает задыхаться и это происходит по нескольку раз в день.

ЖДУТ В ИЗРАИЛЕ

- Видеть своего ребенка задыхающимся по несколько раз в день - это невыносимо. Все несколько попыток убрать трубку в российских клиниках завершились неудачей. Арслану требуется крайне сложная операция по реконструкции дыхательного горла, и ее готовы провести в Израиле, - продолжает Диана.

Мать еле решилась на операцию, ведь у семьи нет таких денег. Родители решили обратиться к неравнодушным. Врача, который готов прооперировать ребенка, зовут Ари Диро, и он провел уже несколько успешных подобных операций.

В данный момент Янышевым удалось собрать всего 220 тысяч рублей, а сама операция обойдется в 7 миллионов 400 тысяч рублей.

Если вы хотите помочь, это можно сделать переводом средств на карту Сбербанка – 5469060024712405 (Диана Хабировна Атангулова).