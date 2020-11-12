Пассажирский самолет изобразил над Башкирией силуэт полового органа

Пилоты изобразили над Башкирией фаллический символ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажирский самолет авиакомпании «Победа» траекторией полета изобразил над Башкирией силуэт мужского полового органа. Трек лайнера зафиксировал веб-сервис по отслеживанию полетов Flightradar.

Та самая траектория самолета // Flightradar

11 ноября борт выполнял рейс DP407 Москва-Екатеринбург. Пролетая над Башкирией, пилоты сделали несколько маневров в зоне ожидания. Как оказалось, таким образом они расчерчивали в небе фаллический символ. На это у них ушло порядка 30 минут. Закончив «рисунок», лайнер благополучно приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово с задержкой в 20 минут.

В авиакомпании дали комментарий по поводу случившегося. Там отметили, что, «возможно, капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной России Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле».

Напомним, Дзюба на днях попал в скандал. В интернет было слито видео, которое он снял на собственный телефон.