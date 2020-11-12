«Написала, что скоро будет дома»: в жуткой трагедии в Башкирии погибли молодые парень и девушка

Родственники утверждают, что погибшие были просто знакомыми и не более

Стали известны подробности жуткой аварии, произошедшей прошлой ночью в Иглинском районе Башкирии. Там на 1542-м километре автодороги «Уфа – Самара - Челябинск» столкнулись автомобиль Renault Megane и следовавший ему навстречу грузовик Man. Как рассказали очевидцы аварии, молодой водитель иномарки превысил скорость, из-за чего на гололеде машина потеряла управление – ее закрутило и выкинуло на встречную полосу, где иномарка и влетела под фуру. После этого искореженный автомобиль отбросило на обочину, многотонный грузовик также ушел в кювет. От жесткого столкновения иномарка превратилась в груду искореженного металла, так что спасателям пришлось применить специнструмент, чтобы извлечь тела погибших из салона.

- Проезжала этот участок трассы примерно в 5.00, как раз ГИБДД ехали из Уфы на эту аварию. Действительно страшное зрелище – парень и девушка уже лежали на земле, МЧС их вытащили, - вспоминает очевидица аварии Регина Ш.

В салоне иномарки находились двое молодых ребят – 22-летний водитель Артур С. И 19-летняя Юлия В., оба – жители Иглинского района. Шансов выжить у них не было – оба погибли мгновенно до приезда медиков. 24-летний водитель фуры, который занимался перевозкой куриных яиц, не пострадал.

- По факту смертельной аварии начато разбирательство. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося, - отметили в региональной Госавтоинспекции.

От иномарки осталась груда искореженного металла

«ОНИ ПРАВДА ЕХАЛИ В БАНК»

Как выяснилось, несмотря на свой молодой возраст, у каждого из погибших уже была своя семья. 22-летний Артур С. недавно вернулся из армии, где служил в войсках спецназа, женился, переехал с семьей в Уфу – совсем скоро, в декабре, у него должен был родиться первенец. Вдова погибшего до сих пор не может поверить в случившееся, и что ребенок никогда не увидит своего отца. У 19-летней Юлии В. Также была своя семья – любимый муж и маленькая дочка, в которой она души не чаяла и посвящала все свободное время. Тем обиднее читать родственникам погибших о том, что Юлия и Артур были любовниками и в ту ночь возвращались со свидания.

- Все это бред, клевета, грязные домыслы. Никакими любовниками они не были, просто были знакомы. В ту ночь Юле срочно понадобились наличные деньги, и она попросила своего знакомого отвезти ее в банк, он согласился. Они уже возвращались обратно, Юля даже написала сообщение, что скоро будет, но не доехала… - скорбит сестра погибшей Анастасия С.

Друзья и близкие Артура также вспоминают о нем только как о добром, честном и веселом человеке.

- Спи спокойно, брат. Сил и терпения близким, - соболезнует Салават Г.

Сейчас родные готовятся к похоронам. Артура похоронят в пятницу в его родном селе Казаяк. Похороны Юлии состоятся в Улу-Теляке.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семьям погибших молодых людей.