Коронавирус в Башкирии на 12 ноября 2020 года: за сутки выявили 337 случаев внебольничной пневмонии

У 524 человек болезнь протекает в легкой форме, они находятся на амбулаторном лечении.

По состоянию на 12 ноября 2020 года в Башкирии зафиксировано 11 871 случай заражения коронавируса.

По последним данным минздрава, это число увеличилось на 113 за последние 24 часа. В стационарах получают лечение 300 человек, из них в тяжелом состоянии 27 пациентов, 5 – на ИВЛ.

У 524 человек болезнь протекает в легкой форме, они находятся на амбулаторном лечении.

За сутки инфекцию побороли 52 человека, их выписали из больниц. За сутки зафиксирована одна смерть, число погибших выросло до 63.

Также в республике по состоянию на утро сегодняшнего дня зафиксирован рекордный прирост случаев внебольничной пневмонии.

За минувшие сутки было зафиксировано 337 случаев внебольничной пневмонии. Это рекордный показатель, если брать в расчет данные, которые Минздрав республики представляет с весны текущего года. Предыдущий предельный показатель регистрировался накануне, 10 ноября, – 299 случаев. Число выписанных пациентов с пневмонией, по данным здравоохранительного ведомства, так же стремительно растет – 360 человек за последние 24 часа.