Самолет «Уфа - Москва» подал сигнал бедствия и начал резко снижать высоту

Что стало причиной резкого снижения высоты бортом, сейчас уточняется Фото: Архив КП

Самолет, следующий по маршруту «Уфа - Москва», подал сигнал бедствия и начал резко снижать высоту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Рейс SU-1259 вылетел из уфимского аэропорта в 21.09 по местному времени, но спустя час после вылета, в небе над Нижним Новгородом резко начал снижаться на 10000 футов. Что стало причиной резкого снижения высоты борта, пока не сообщается.

Согласно данным на табло уфимского аэропорта Сухой суперджет должен приземлиться в аэропорту «Шереметьево» в 21.25 по московскому времени, предварительное время посадки пока не изменилось.

ДОПОЛНЕНО

По имеющейся информации рейс SU-1259 успешно приземлился в московском аэропорту "Шереметьево".