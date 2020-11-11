Коронавирус в Башкирии на 11 ноября 2020 года: 62-я смерть от ковида и бесплатные лекарства для пациентов

Свободный коечный фонд в республике составляет более 18 процентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в Башкирии. По последним оперативным данным регионального Минздрава, за минувшие сутки в республике зарегистрировано 105 новых случаев заболевания ковидом, а общее число заболевших достигло уже 11758 человек. Из них 475 с легкой или бессимптомной формой получают лечение амбулаторно, а 289 – госпитализированы. При этом состояние 26 пациентов врачи оценивают как тяжелое, пятеро находятся в палате интенсивной терапии и подключены к аппарату ИВЛ.

- За сутки выздоровело 92 пациента, всего за период пандемии выписаны 8422 человека, - отметил глава ведомства Максим Забелин на очередном брифинге.

Также зарегистрирован очередной, уже 62-й случай смерти от коронавируса - скончался 73-летний уфимец с тяжелыми сопутствующими заболеваниями как сахарный диабет второго типа, склероз, липоматоз поджелудочной железы и хронический пиелонефрит.

Что касается свободного коечного фонда, его запас в республике составляет более 18 процентов, всего развернуто дополнительных 5700 коек для лечения COVID-19 и подозрением на нее.

В МИНЗДРАВЕ РАССКАЗАЛИ, КОМУ ПОЛОЖЕНЫ БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА ОТ КОВИДА

Также на брифинге Максим Забелин рассказал, кому полагаются бесплатные лекарства от коронавируса. По словам чиновника, лекарства предназначены для пациентов, которые проходят амбулаторное лечение на дому. Всего на эти цели из федерального бюджета региону выделили более 151 миллиона рублей. Сами лекарства будут доставляться больным на дом медперсоналом поликлиники, студентами-практикантами и волонтерами. При этом предварительно никто пациентов обзванивать не будет – ведь они и так должны находиться дом на самоизоляции.

- Контроль лечения осуществляется дистанционно при обзвоне или посещении на дому в сроки, установленные рекомендациями, - уточнил Максим Забелин.

ВРАЧИ РАССКАЗАЛИ, ПОМОГАЕТ ЛИ ПРИВИВКА ОТ ПНЕВМОКОККА ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

Также Максим Забелин ответил на интересующий всех жителей Башкирии вопрос: помогает ли прививка от пневмококка защититься от коронавируса.

- Вакцинация от пневмонии защиту от коронавируса не дает. Воспаление легочных тканей у человека вызывают как вирусные инфекции, так и бактерии, сильно отличающиеся друг от друга по структуре и особенностям, - уточнил глава ведомства.

Вакцина от пневмококка защищает именно от пневмонии, которая также может протекать очень тяжело. При этом лучше ее регулярно обновлять, чтобы избежать болезни, которая плохо лечится антибиотиками.