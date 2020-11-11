Кошкин лес в Уфе: много деревьев VS многоэтажки

Фото: Тимур АВЗАЛОВ

Эко-протесты – маст хэв современной новостной повестки чуть ли не любого региона. И они стабильно набирают обороты, тем более что, как показывает практика, активисты могут отстоять свои позиции.

В башкирской столице обострилась ситуация вокруг Кошкиного леса - объекта, далеко не самого популярного. А потому, возможно, и не ожидал никто такой шумихи.

Началось все с обнародованного Главархитектурой Уфы плана застройки территорий на границе с Кошкиным лесом. Тут же на сайте change.org появилась петиция в защиту лесного массива. Этим активисты не ограничились: пошли посты в соцсетях, акции «оффлайн», и новые петиции в адрес властей.

Неужели, и правда, под шумок решили застроить лес, который, так сказать, не на виду?

ПРО ЗАЩИТНИКОВ И ПОЛУЗАЩИТНИКОВ

Итак, из-за чего сыр-бор? Для несведущих: лесной массив с загадочным названием Кошкин лес расположен в микрорайоне Глумилино, прямо за сипайловской «Лентой».

Да, это не такой парк, куда водят местные гостей столицы. И совсем не то место, где можно покатать детей на разукрашенных пони в праздничный день или угоститься шашлыками под песни Газманова. Но жители Октябрьского района, судя по всему, нежно любят этот небольшой лесок. И потому сумели продемонстрировать поистине боевой дух.

Сначала появились петиции, требующие запретить вырубки, остановить стройку, и вообще – «оставить в покое» Кошкин лес. Потом родились требования к республиканским властям «придать охранный статус» этой территории.

- Реализация парковой зоны в лесном массиве «Кошкин лес» позволит повысить уровень комфорта жизни для жителей микрорайона «Глумилино» путем достижения качественного и количественного состояния зоны отдыха населения, соответствующих санитарно-гигиеническим, рекреационным и эстетическим функциям, повысит интерес жителей к участию в благоустройстве окружающей территории, а также улучшит окружающую экологическую обстановку, - сказано в одной из петиций, размещенных на сайте change.org (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Авт.).

А после скоропостижной кончины главы администрации Уфы активисты предложили преобразовать неухоженный лес в парк и дать ему имя Ульфата Мустафина.

Фото: Тимур АВЗАЛОВ

7 ноября горожане вышли на акцию протеста «Живи, Кошкин лес»: несколько десятков уфимцев, в том числе, член Совета по правам человека при главе РБ Кристина Абрамичева, обвязывали шарфами деревья. А 8 ноября здесь же прошел митинг в защиту леса. Судя по фото, опубликованным в соцсетях, рьяных защитников леса, которых не смутили непогода и прочие обстоятельства, оказалось пара десятков человек. Но в комментариях они снискали серьезную поддержку.

Горожане (даже те, кто ни разу не гулял по этому лесу) в один голос негодуют:

- И так сплошные каменные джунгли, так еще и последнее приезжие отбирают!

Но нужно разобраться: кто такие эти «приезжие», и почему они так безнаказанно самоуправствуют?

ЗЕМЛЯ «В НАСЛЕДСТВО»

Все началось еще в 2013 году: уфимская компания «Госстрой» выкупила участки в Глумилино, до этого принадлежащие садовым товариществам, и начала застройку. Рядом с Кошкиным лесом планировалось построить жилые многоэтажки, спортивный комплекс и небольшой сквер. Но, как это бывает, что-то пошло не так: дольщики так и не дождались своих квартир.

В марте 2019 года сити-менеджер Ульфат Мустафин подписал постановление о разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Рудольфа Нуреева, Шайхзады Бабича, Сипайловская и бульваром Давлеткильдеева. Это примерно 78,5 га городских земель. Тогда и началось роптание в народе. И неудивительно: этот лесной массив отделял Сипайлово зеленой стеной от города, а Глумилино имел как бы свой маленький лесок. А тут нарисовалась вероятность того, что деревья «закатают» в асфальт.

Фото: Тимур АВЗАЛОВ

Поначалу негодовавших было немного, да и знали-то о грядущих переменах редкие интересующиеся. Но вот появились новости в открытых источниках.

Новый застройщик на рынке! Дольщики получат свои квартиры!

Дело в том, что федеральная компания «Садовое кольцо» приняла обязательства по завершению строительства объектов ГК «Госстрой», а взамен получила как бы в наследство госстроевскую землю под застройку, чтобы компенсировать расходы на решение проблемы обманутых дольщиков. Да-да, речь идет о том самом квартале, рядом с которым располагается Кошкин лес.

И вот тут-то поднялся настоящий шум: лес вырубают, караул! Само собой родилось решение – деревья нужно во что бы то ни стало отвоевать.

УНИКАЛЬНАЯ ЭКО-СИСТЕМА ИЛИ ОБИТЕЛЬ БОМЖЕЙ?

Мы решили прогуляться по Кошкиному лесу, чтобы посмотреть на этот «камень преткновения» изнутри и оценить возможные масштабы трагедии.

На улице Южной нам повстречалась местная жительница в калошах (а без них тут, оказалось, никак) и целая стая разноцветных кошек.

- Где тут у вас гуляют? – спрашиваем у женщины.

- Кошкин лес во-он там, на горе, - кивает головой пенсионерка. – На родник вот отсюда ходят. Да только вы сейчас вряд ли пройдете – грязно. Да и бомжи там прижились. Не советую, в общем, туда идти.

Фото: Тимур АВЗАЛОВ

По словам местной жительницы, раньше здесь, по соседству с Кошкиным лесом, располагались сады, а когда их снесли, в оставшихся полуразвалинах нашли себе пристанище так называемые асоциальные личности.

Впрочем, об их существовании нам подсказала и дорога к роднику: остатки костров, стеклянные бутылки рядком и прочие отходы жизнедеятельности. В целом, прогулка вышла не самой приятной: грязь, зловоние и мусор, а также уйма пластика.

Сам собой напрашивается вопрос: неужели тут гуляют? И, во-вторых, если уж местные так любят эту рощу, то почему бы не устроить здесь субботник?

Прогуливаясь по лесному массиву, вдохновиться не удалось. Да и родник тот самый еле приметила – обсох. Зато очень устала и выпачкалась.

И вот за рядком кем-то очень давно посаженных крепких берез обнаружился большой зачищенный участок под застройку. А уже за этим участком виднелись те самые деревья, в защиту которых выступают горожане. Так что из этого – собственно Кошкин лес? Или прям-таки… вся растительность?

ПО БУКВЕ ЗАКОНА

В том же самом постановлении «о разработке проекта планировки и проекта межевания территории», подписанном Ульфатом Мустафиным, есть пометка – что речь идет о территории, «не занятой городскими лесами».

Фото: Тимур АВЗАЛОВ

Если кто не знал, городские леса - это не какая-то случайно подобранная формулировка, а конкретный термин. Лесной кодекс РФ сообщает нам, что речь идет про «леса, расположенные на землях населенных пунктов», где запрещено: использование токсичной химии, охота и ведение сельского хозяйства, добыча полезных ископаемых, а также – строительство и эксплуатация объектов капитального строительства.

Тут же - видимо, для любителей «найти лазейку» в законе – подчеркнуто: изменение границ этих земель, которое приведет к уменьшению их площади, не допускается.

Вот только, оказывается, не все то, что кажется лесами – относится к этой категории.

- Городские леса несут защитные функции. И определенные объемы, призванные улучшить качество жизни жителей, должны быть в границах населенного пункта, - говорит главный архитектор Уфы Олег Байдин. - Сейчас границы городских лесов в Уфе определены чисто механически: это некие зеленые пятна на неких картах. Но мы не можем говорить, что все эти насаждения – городские леса. Эти территории ранее устанавливали юристы – без участия биологов, лесников, проектировщиков. Обыватель скажет: вот дерево и вот дерево – в чем разница? Но на самом деле, здесь нужно разбираться, поскольку есть и мусорные породы, которые необходимо убирать, заменяя их на ценные породы: липы, сосны, ели и так далее. Нам с биологами предстоит огромная работа по обследованию леса, постановке деревьев на учет. На это уйдет год-полтора, а может и два.

Звучит, возможно, несколько тревожно. Но в Главархитектуре заверили: лес останется в сохранности.

- Что касается опасений насчет уничтожения Кошкиного леса, могу сказать одно: это неправда. Более того, юридически территория леса не уменьшится, а даже немного увеличится, - заявил Олег Байдин.

ЖИЛЬЕ ПОСРЕДИ ЗЕЛЕНОГО МОРЯ

Техники на обнаруженном нами участке нет, да и с чего ей взяться – строительство пока не разрешили, проект еще не прошел стадию общественного обсуждения.

Но проект существует, а значит, полпути пройдено. Итак, что планируется построить в этом квартале?

В поле зрения общественности, властей и бизнеса - территория, объединяющая два квартала общей площадью около 55 га. Помимо лесного массива, на территории расположены частные одноэтажки, хозпостройки и гаражи, а также различные ангары и заброшенные здания.

План застройки

По официальным данным, здесь планируется снести ряд частных домов, и построить два крупных жилых комплекса. Первый представляет собой 10 многоквартирных высоток с паркингом на 400 мест и территорией общего пользования – под которыми подразумеваются детские площадки, пешеходные дорожки и зоны с тренажерами. Второй жилой комплекс будет включать девять многоэтажек с соответствующей инфраструктурой.

Кроме того, согласно проекту, в этом квартале построят два детских сада на 100 и 175 человек, школу, рассчитанную на 1000 учащихся, и многофункциональный комплекс для различных нужд местных жителей: тут будут кафе, спортзалы, магазины, офисы и прочее. Скорее всего, строительство такого комплекса оправдано: сообщается, что в будущих высотках будут жить 3500 человек.

Также на этой территории появится новая – обещают, мощная - котельная БашРТС, которая будет обслуживать весь микрорайон Глумилино.

Как впишется в эту картину лес? Застройщик и представители городской мэрии утверждают: наоборот - это ЖК и прочие объекты будут вписаны в местный природный антураж.

И СТО МИЛЛИОНОВ СВЕРХУ

- Давайте откровенно: большинство уфимцев и знать не знали про Кошкин лес до этой шумихи, - говорит главный архитектор столицы Башкирии. – Но мы пришли к тому, что в скором времени здесь на самом деле будет территория, где можно будет проводить досуг в выходные, прогуливаться с семьей вечерами, не опасаясь бомжей и не натыкаясь то и дело на свалку мусора. Сейчас мы имеем дело с социально ответственным застройщиком. Мы им сказали: «Ребята, нужно привести в порядок лес», и они согласились сделать это за свой счет. Помимо застройки территории, которая не относится к городским лесам, застройщик взял на себя благоустройство лесного массива, здесь будет парк – как раз на стыке с застройкой микрорайона Глумилино-2.

Представители застройщика подтвердили слова главного архитектора Уфы. Действительно, девелопер изначально получил такое требование от властей.

- Честно говоря, сложно понять, откуда взялись эти слухи, что на месте Кошкиного леса будет стройка, – сетует управляющий партнёр ГК «Садовое кольцо» в Республике Башкортостан Михаил Фельдман. – Город рассмотрел проект застройки на территориях рядом с лесом и жестко настоял на том, чтобы мы благоустроили территорию вокруг будущих ЖК, в том числе – привели в порядок Кошкин лес. Сейчас там, к сожалению, свалка и обитель бомжей. Мы же построим на месте неухоженного леса парк, который просят граждане: с детскими игровыми площадками, эко-тропинками и необходимым освещением. Все согласно законодательству. Причем, мы благоустроим весь лес, а не какой-то отдельный участок – на это планируем потратить более 100 млн рублей.

По словам представителя застройщика, сейчас проект благоустройства леса находится на финальной стадии. А чтобы облагородить Кошкин лес, уйдет примерно два года.

План благоустройства на лесных участках

С КЕМ ЧЕСТЬ ИМЕЮ?

У вас наверняка уже родился вопрос: что же это за неместная компания, которой понадобилось не только строить в Уфе жилые многоэтажки, но и благоустройством заниматься?

ГК «Садовое кольцо» часто называют в СМИ девелопером. Что это значит? Этим термином обозначают компании, бизнес которых основан на инфраструктуре. То есть, не просто застраивают определенный участок – чтобы просто было, где жить людям, но и создают на этой территории условия, чтобы потенциальным покупателям хотелось там жить. Разумеется, никакой бизнес не руководствуется альтруистическими мотивами, его главная цель – заработать. Но в случае с девелопментом одно другому не мешает. Ведь в конечном счете обе стороны остаются в плюсе. Конечно, если мы говорим о добросовестных застройщиках.

Что касается ГК «Садовое кольцо», известно, что эта компания зарегистрирована в 2003 году, главный офис расположен в Московском регионе. Основной вид деятельности – строительство капитальных объектов и их эксплуатация. В группу также входят проектные организации, свои архитекторы и дизайнеры, собственная генподрядная организация, компании, осуществляющие строительный контроль, ответственные за эксплуатацию объектов. И это не все. На сайте ГК «Садовое кольцо» указано, что одним из направлений деятельности является социальная ответственность.

Впрочем, какой же нынче серьезный бизнес без вложения в объекты, так сказать, для души.

Силами группы компаний построены детские сады в Подмосковье, театр-студия для детей, Николо-Боголюбский храм в Красногорске и пешеходный мост через Москва-реку. А теперь список пополнится парком в уфимском микрорайоне Глумилино.

Кстати, Уфа не единственное «внешнее» направление деятельности красногорского застройщика. ГК реализует свои объекты в 15 регионах страны, и, к примеру, в том же Татарстане «Садовое кольцо» оказалось на вершине ТОПа строительных компаний по потребительским качествам. А в Башкирии группа компаний попала в пятерку застройщиков с наивысшим рейтингом надежности (по данным Национального объединения застройщиков жилья). Неплохая заявка на успех, учитывая, что в Уфу «Садовое кольцо» пришли только летом этого года.

ПРИ ЧЕМ ТУТ ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ

Удивительно, но общественный резонанс вокруг лесного массива напомнил всем еще одну важную тему – про сотни людей, которые ждут свои квартиры уже почти десять лет.

Казалось бы, при чем тут дольщики, если застройщик из Подмосковья только-только появился на рынке Уфы.

Напоминаем, ГК «Садовое кольцо» стало преемником того самого развалившегося «Госстроя». И в рамках договоров будет достраивать печально известные объекты, такие как «Белая река», «Эрмитаж», «Дом на Ленина» и «Московский».

- Из будущей прибыли мы выделим 450 млн рублей на завершение объектов Госстроя, - рассказывает Михаил Фельдман. - При этом, мы разработали модель, что для завершения стройки проблемных объектов нам не понадобится сначала построить новые ЖК рядом с Кошкиным лесом и продать там квартиры: достаточно лишь получить разрешение на строительство, а средства на это мы изыщем у банков. Работа и по объектам Госстроя, и по нашим новым проектам будет вестись параллельно, без ущерба друг для друга.

Судя по информации в соцсетях, работа на вышеуказанных проблемных объектах ведется очень интенсивно. До конца 2020 года, обещает представитель компании, порядка 800 квартир будет готово к передачи дольщикам.

ПРОЕКТ ПАРКА: ВИДОВЫЕ МАРШРУТЫ И ЭКО-ТРОПА

Сейчас, когда на возмущение в массах откликнулись городские власти и сам застройщик, все чаще говорится о том, что парку в Кошкином лесу – быть. Но что это будет за объект? Просто зеленая зона с дорожками? Или что?

В распоряжении «Комсомольской правды» оказался проект – и он весьма любопытный.

Во-первых, судя по схеме расположения границ и объектов, на Кошкин лес действительно никто не покушается. Что касается самого зеленого массива, то весь он будет разбит на несколько зон.

Планируется, что в лесу появится веревочный парк

В лесу, в квартале со стороны улицы Шайхзады Бабича, рассматривается идея обустройства веревочного парка – и это не одна, а сразу несколько трасс разных уровней сложности. Те сосны, которые здесь растут уже не один десяток лет, как нельзя лучше подходят для такой затеи. Здесь же построят пункт проката оборудования и кафе. Чуть в стороне, ближе к жилым домам, согласно предварительным планам, создадут детскую игровую зону, где найдутся развлечения для ребятни разных возрастов. А в противоположной стороне, ближе к улице Сипайловской, появится специальная площадка для выгула и тренировки собак. Любители братьев наших меньших и заботливые родители смогут отдыхать, не мешая друг другу.

А те природные источники, которые расположены на этой территории, застройщик обещает привести в порядок, облагородить и сделать удобный и эстетичный доступ к воде.

Интересные объекты запланировано воплотить в жизнь и в другом квартале – со стороны бульвара Давлеткильдеева. Как раз там, где расположен овраг, собираются оборудовать видовой маршрут – с высоты можно будет лучше рассмотреть рельеф местности, полюбоваться на зеленые кроны с нового ракурса и сделать пару оригинальных фото для соцсетей. Еще чуть дальше от высоток появится эко-тропа - альтернативная дорожка, своего рода арт-объект.

Это – основные «фишки» проекта. Кроме того, предполагается несколько кафе, пункты проката велосипедов, спортивные и детские игровые площадки, где все будет сделано из натуральных материалов.

Пока это – только на бумаге, а как скоро уфимцам представится возможность прогуляться по обновленному Кошкиному лесу, зависит в том числе и от самих горожан.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Кстати, ведь еще недавно местные жители возмущались тем, что происходит в «глумилинском лесу». Весь этот строительный мусор, грязь – и просили власти обратить внимание на Кошкин лес, если уж не построить парк, так хотя бы расчистить территорию. Но в итоге, кажется, все получится даже лучше. Впрочем, это еще не точно.

- Пока мы ничего нового вблизи Кошкиного леса не строим, а только завершаем начатое «Госстроем», - напоминает представитель ГК «Садовое кольцо». - Проект застройки будет проходить общественные обсуждения».

Если компании скажут: «Руки прочь от Кошкиного леса!», они, конечно, уйдут. Но тогда Кошкин лес останется такой же свалкой, какой он, по сути, является сейчас. Иного варианта, судя по всему, в обозримой перспективе не просматривается – у города средств на благоустройство городского леса нет.

У девелопера рассказали, что в ближайшее время будет организован круглый стол по вопросам строительства и благоустройства Кошкиного леса, куда обещают пригласить СМИ и представителей общественности.

В свою очередь, в Главархитектуре Уфы сообщают, что общественные обсуждения проекта будут проходить с 30 октября 2020 года по 19 декабря 2020 года. И принять участие может каждый.

- Желающие могут представить свои предложения и замечания в срок с 9 ноября по 4 декабря 2020 года через письменное обращение в период работы экспозиции, личное письменное обращение или почтовое отправление в Главархитектуру (Уфа, ул. Российская, дом 50), сообщение на сайте администрации городского округа город Уфа (https://discuss.ufacity.info), - гласит сообщение в официальной группе Главархитектуры в «Вконтакте».

Для тех, кто хочет больше узнать по теме: в администрации Октябрьского района Уфы (ул. Комсомольская, дом 142/1) открыта экспозиция с информационными материалами. Здесь же можно получить консультацию по теме общественных обсуждений.

Экспозиция открыта с 9 ноября 2020 года по 4 декабря 2020 года (с 9.00 до 13.00, а также с 14.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней).