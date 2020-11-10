Вместо учебника Инстаграм!: учитель ИЗО из Уфы стала лучшим молодым педагогом России

Ангелина Тимирова стала первым абсолютным победителем в номинации «Лучший молодой педагог России»

Учительница изобразительного искусства уфимского лицея №160 Ангелина Тимирова стала победительницей престижного всероссийского конкурса – она стала лучшим молодым педагогом России. О том, почему она выбрала работу с детьми, как проходил конкурс в условиях пандемии, о инновациях в дистанционном обучении, и как инстаграм может заменить скучные учебники учитель рассказала в беседе с «Комсомолкой».

«ПОНЯЛА НА ТРЕТЬЕМ КУРСЕ, ЧТО ХОЧУ РАБОТАТЬ С ДЕТЬМИ»

Ангелина Тимирова переехала в Уфу в 2015 году – сначала окончила Магнитогорский государственный университет, где училась на художественно-графическом факультете, потом познакомилась со своим будущим мужем и перебралась к нему в Уфу, где окончила магистратуру в БГПУ им. Акмуллы. Педагог признается: изначально она планировала заниматься ювелирным искусством, но уже на 3 курсе поняла, что ее призвание – работа с детьми.

- В Уфе я сначала два года вела кружки рисования в центре детского творчества, а в 2017 году открылся новый лицей №160, и меня пригласили туда работать учителем изобразительного искусства, - рассказывает Ангелина Тимирова.

Учитель рассказывает, что руководство лицея всячески мотивировали и поощряли своих педагогов участвовать в различных конкурсах и мероприятиях.

- В прошлом году меня пригласили на церемонию награждения республиканского конкурса «Учитель года», и наш директор спросила меня – мол, не хочу ли я в следующем году стоять на этом месте? Я в шутку сказала, что, конечно, хочу. Но так получилось, что на следующий год сначала я прошла районный этап конкурса, потом победила в городском, республиканском и вот – подала документы на участие во всероссийском этапе. Конечно, пришлось поволноваться, да и сам конкурс постоянно переносили из-за пандемии, но все свершилось! – признается молодой педагог.

Молодой педагог уверена: соцсети можно использовать для школьного обучения

НА ДИСТАНЦИОННОМ УРОКЕ УВИДЕЛА УЧЕНИКОВ ВПЕРВЫЕ

В конкурсе «Педагогический дебют» есть восемь номинаций, главное условие – чтобы участник работал в своей должности не больше пяти лет. В конкурсе участвовали и воспитатели, и школьные педагоги, и директора, и классные руководители со всей России.

- Сначала нам предстояло пройти заочный этап – мы отправляли документы, готовили выступление, в котором делились своим опытом и наработками, делали презентации и конспекты конкурсного урока. Уже в феврале мне пришло письмо, что я победила в заочном этапе и меня приглашают в Москву уже для участия в очном этапе. Но потом началась эпидемия коронавируса, и этот этап сначала переносили на сентябрь, потом на октябрь, и вот, наконец, в ноябре очный этап все же состоялся, - рассказывает Ангелина Тимирова.

Очный этап конкурса начался с онлайн-жеребьевки: организаторы распределили между участниками школы со всей России.

- Мне достался Ижевск, восьмой класс. Своих учеников я увидела впервые в жизни и познакомилась уже непосредственно во время дистанционного урока, который проводился в Zoom (онлайн - платформа для проведения видео-конференций и вебинаров – Ред.). Конечно, были и технические неполадки, куда без них. Я сильно волновалась, но урок прошел замечательно! Мы использовали инструменты из социальной сети инстаграм – «сторис», где люди выкладывают свои видео, фотографии, сопровождая каким-то рассказом. Мы делали GIF-анимации – выбирали анимационных героев, составляли из них композицию. То есть дети могли что-то нарисовать, подписать, и рисунок приобретал движение и сюжет. Получившийся результат ученики выложили в сеть по хэштегу, по которому из любой точки можно было найти их работы и полюбоваться получившимися кусочками мультфильма, - объясняет Ангелина Тимирова.

СОЦСЕТИ – ЛУЧШИЕ ПОМОЩНИКИ «ДИСТАНЦИОНКИ»

После дистанционного урока всех участников конкурса снова собрали в Москве на второй очный этап, где им предстояло участвовать в публичных выступлениях. Всего с презентацией собственных наработок и опыта выступили 47 участников.

- В своем выступлении я поделилась темой, которая помогла мне выиграть на городском и республиканском этапе конкурса. Еще когда не было и речи о дистанционном обучении, я задумалась, а что, если в работе с учениками использовать социальные сети? Например, вместо учебника можно использовать инстаграм. Урок – это пост, фотографии в карусели – это иллюстрации. В текст добавить смайлы, и вот уже скучные страницы учебника приобретают новую форму, которая наверняка заинтересует современных учеников. Также с помощью соцсетей можно проводить семинары, мастер-классы. Например, вместо учебных пособий и технологических карт можно просто записать видео – как правильно нарисовать ту или иную картину, как правильно использовать тут или иную изобразительную технику. Видео можно выложить в том же самом инстаграме, и дети могут остановиться на любом моменте или перемотать назад, если было что-то непонятно, а в комментариях задать вопросы учителю. Это все очень актуально в эпоху дистанционного обучения. Домашнее задание можно задавать не в дневнике/электронном дневнике, а прямо в «сторис». Свою работу ученики могут размещать на страничке с хэштегом – и вот получается настоящая электронная выставка. В комментариях дети могут оценить работы друг друга, высказать свои оценки и предложения, - делится своими идеями молодой педагог.

У учителя еще очень много грандиозных планов и инновационных наработок, которые она собирается продвигать в образовательной сфере

УЧИТЬ ДЕТЕЙ НА СОБСТВЕННОМ ПРИМЕРЕ – ХОТЬ И В ИНСТАГРАМЕ

А самое главное, по мнению Ангелины Тимировой, при помощи соцсетей учитель может не только делиться знаниями, но и воспитывать детей на собственном примере. Через собственные посты в инстаграме ученикам можно подавать пример доброты и милосердия, любви к природе, заботы об экологии, патриотизма и семейных отношений.

- У меня были достойные соперники, но главный приз – уникальный титул «Абсолютный победитель в номинации «Лучший педагог России» достался именно мне. И такого титула пока нет ни у кого в стране! У меня была невероятная гордость, что я привезу такую победу в Уфу. А еще я получила звание «Ветеран труда» - в мои-то 26 лет! – с гордостью признается талантливый педагог.

Когда Ангелина Тимирова прилетела в Уфу, то ее уже в аэропорту встречали родные и коллеги, которые наперебой поздравляли молодую учительницу с грандиозной победой. Ученики тоже не остались в стороне и заявили, что болели за любимую учительницу и даже прослезились, узнав о ее победе.

- Когда ты только приходишь в школу, кажется, что у тебя ничего не получается. Вокруг все кажутся такими опытными, учеными котами. Появляется неуверенность в себе. Важно не опускать руки, а постоянно расти и развиваться. Не нужно стесняться попросить у старших коллег поделиться своим опытом, задавать интересующие вопросы. А главное - нельзя сомневаться в себе ни на секунду и верить в свой успех, - делится напутствием с другими молодыми педагогами Ангелина Тимирова.