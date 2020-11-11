«Темнело в глазах, ноги тряслись»: уфимка о том, как рожала ребенка, будучи зараженной ковидом

Сейчас в семье Кобец все в порядке, малыш Арон растет крепким мальчиком, мама здорова, все вокруг счастливы.

Уфимка Полина Кобец, участница шоу «Песни на ТНТ», поделилась сегодня неожиданной новостью – девушка стала одной из первых, кто переболел коронавирусом во время беременности на последних сроках. Рассказать свой случай она решилась лишь спустя полгода. О том, как узнала о наличии вируса, как проходили роды, когда впервые увидела ребенка – в материале «КП-Уфа».

«ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. РЕВУ»

В мае на 38-ой неделе беременности Полина простыла – появился кашель, сопли, температура. Тогда акушер настоял на анализе на коронавирус. Врач сразу предупредил, мол, сдаем на всякий случай. А результат пришел сомнительный.

- Звоню, настаиваю, чтоб сомнения развеяли как можно скорее. Жду, два дня страдаю, а спрашиваю врача, если «да»? А он меня успокаивает, мол, не бойся, везде профессиональные руки, перенаправим в Дему - только там можно рожать. Молюсь, чтоб пронесло, ведь хочу в перинатальный центр, в свою палату, к своему акушеру. И вот пришел положительный анализ, сразу в слезы, так как узнала, что ребенка после родов мне не дадут даже подержать, - вспоминает Полина.

Женщину положили в больницу с поражением легких 15%, сделали кесарево сечение, на ребенка удалось посмотреть только по видеозвонку. С малышом мать встретилась лишь через 2 недели.

ЗАБРАЛ МЛАДЕНЦА ДАЖЕ НЕ ОТЕЦ

Приходит время выписки, и малыша забирает двоюродная сестра Полины. Даже не папа. А все из-за того, что супруг роженицы, и мама роженицы тоже сидят на карантине после контакта с ней.

- На пятый день анализы плохие, но глядя на мою решимость и уговоры, меня выписывают. Счастья полные штаны, - говорит Полина.

Однако на следующие сутки после выписки ей становится резко плохо – Полина начала отекать, поднялось давление, скорая забрала ее снова в больницу, и снова в красную зону.

- Сердце выскакивает, дышать тяжело, шея болит, почки увеличены, - говорит женщина.

Так она пролежала еще 8 дней в ковидном госпитале: темнело в глазах, ноги тряслись, давление то падало, то поднималось, крови было мало.

- Я лежала и мечтала поскорее выбраться оттуда и поехать к своим детям. Дома я еще долго восстанавливалась после выписки. Но благо через месяц после болезни на обследовании узнала, что легкие чистые, сосуды мозга в норме. Во время болезни я даже столкнулась с панической атакой. Но молоко я, кстати, сохранила, и малыш даже не отказался от него, - говорит Полина.

Сейчас в семье Кобец все в порядке, малыш Арон растет крепким мальчиком, мама здорова, все вокруг счастливы.

Полина благодарит врачей за золотые руки.

- Хочу отдельно сказать спасибо Дине Фархадовне Абсалямовой, Гульнаре Нургаязовне Сагдатовой и Айнуру Динаровичу Идрисову. Вы – золото, - подытожила Полина.

КСТАТИ

Еще до конца не изучено влияние COVID-19 на беременность и здоровье плода, но женщинам в положении стоит поберечь себя и максимально защищаться от вирусов.

С 18 октября Радий Хабиров поручил перевести всех беременных сотрудниц на удаленную работу из-за распространения коронавируса.

- Разумеется с сохранением их статуса и заработной платы. Чтобы не получилось так, что отправили, а бедной женщине еще в этом состоянии еще и зарплату подрезали. Там, где я не имею права давать прямых поручений, рекомендация: чтобы все предприятия посмотрели. Это нужно для того, чтобы здоровое поколение рождалось, и они себя поберегли дома, - заявил Хабиров.