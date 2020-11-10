Обглоданное зверьми тело в овраге и смертельная драка из-за велосипеда: самые громкие ЧП в Башкирии за прошедшую неделю

Неделя в Башкирии выдалась богатой на жестокие убийства

АВТОХАМ СБИЛ СОТРУДНИКА ГИБДД И СКРЫЛСЯ

В минувший вторник, 3 ноября, в Уфе на улице Менделеева водитель на элитной иномарке сбил с ног сотрудника ГИБДД и скрылся. Как рассказали в пресс-службе дорожной полиции инспектор заметил «Мерседес Бенц», водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения, и потребовал его остановиться. Однако тот лишь нажал на газ, сбил одного из полицейских и помчался прочь. Уезжая с места ДТП, парень врезался в дорожное ограждение. Позже сотрудники полиции обнаружили брошенное авто, а сам водитель сбежал. Пострадавший полицейский получил множественные ушибы и был вынужден обратиться в больницу.

В региональной Госавтоинспекции быстро выяснили личность автохама – им оказался 25-летний уфимец Артур Газизов, ранее лишенный водительских прав. Сейчас водитель объявлен в федеральный розыск.

В ОВРАГЕ НАШЛИ РАСЧЛЕНЕННОЕ ТЕЛО ПРОПАВШЕЙ ЖЕНЩИНЫ

Жуткую находку обнаружили жители Миякинского района в начале ноября: неподалеку от деревни в овраге грибники наткнулись на расчлененное тело женщины, обглоданное дикими зверями. Как выяснили следователи, останки принадлежали 43-летней местной жительнице, пропавшей без вести несколько недель назад. У погибшей осталась 18-летняя дочь.

А вскоре сыщики вышли и на след жестокого убийцы: им оказался 44-летний житель Стерлитамака. Он признался, что убил и расчленил свою знакомую, после чего спрятал останки в овраге и присыпал листьями. Сейчас мужчине предъявлено обвинение в убийстве, он находится под стражей.

В САЛАВАТЕ ПОДРОСТОК УБИЛ СВОЕГО ПРИЯТЕЛЯ ИЗ-ЗА ПУСТЯКОВОЙ ССОРЫ

3 ноября в Салавате 15-летний подросток убил своего 16-летнего приятеля. Как удалось выяснить «КП-Уфа», школьники были знакомы между собой, но часто конфликтовали. В тот вечер подростки катались на велосипеде в местном парке Победы. В какой-то момент девятиклассник задел колесом велосипеда своего знакомого, вспыхнула ссора. 15-летний парень ударил несколько раз по голове своего обидчика, от чего тот упал и потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшего отвезли в больницу, но врачам оставалось лишь констатировать смерть школьника. Он умер от кровоизлияния в мозг. В отношении второго подростка возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле Следственного управления Башкирии.

УФИМЕЦ ЗАБИЛ ПАЛКОЙ СВОЮ МАТЬ ЗА ОТКАЗ ДАТЬ БУТЫЛКУ СПИРТНОГО

Уфимец до смерти забил палкой собственную мать за отказ дать ему бутылку спиртного. Инцидент произошел вечером в минувший вторник: 49-летний мужчина попросил у своей 84-летней матери бутылку спиртного, но получил отказ, потому что и без того был пьян. Тогда разъяренный уфимец взял палку и несколько раз ударил пожилую женщину по голове, от чего она скончалась. После содеянного мужчина лег спать, а проснувшись утром и протрезвев, сообщил о случившемся в полицию. По факту убийства возбуждено уголовное дело.