На Башкирию утром обрушился снегопад: службы заступили в круглосуточное дежурство

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10 ноября утром каждый житель Башкирии увидел, как за окном наступила настоящая зима. Снег белым полотном покрыл дороги, автомобили, скамейки и улочки в парках, здания и крыши.

Фотографиями жители республики стали делиться в соцсетях. Публикуем для вас самые яркие и красочные, передающие атмосферу сегодняшнего дня фотографии.

Набережная Сипайлово в снегу

КРУГЛОСУТОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО

Работы коммунальщикам прибавилось – с сегодняшнего дня они заступили на круглосуточное дежурство на дорогах Уфы.

Дорожники работают круглосуточно

По данным мэрии, утром 10 ноября на линию вышло более 220 единиц техники и 453 дорожных рабочих.

- Особое внимание уделяется обработке мостов, путепроводов, подъемов, спусков и опасных участков улично-дорожной сети противогололедными материалами. Кроме того, на спусках и подъемах, а также мостах и путепроводах организовано круглосуточное дежурство пескоразбрасывателей, - пояснили в администрации.

Детские площадки ждут детей в комбинезонах

Схватили лопаты и дворники – на уборку вышли 722 человека.

Минтранс Башкирии, ГИБДД и администрация Уфы просят автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, не делать резких маневров на дороге.

Не забывайте, что на сайте администрации Уфы есть интерактивная карта работы коммунальной техники города. По ней можно отследить, где сейчас работает техника.

Во дворах настоящая зима

Снег будут вывозить на полигоны – подготовлено по одному полигону для приема снега на каждый район города и ещё три - в Ленинском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах на случай обильного снегопада.

КАК ПОГОДКА?

Синоптики Башгидромета прогнозируют резкое понижение температуры воздуха в республике.

Если сегодня, 10 ноября, температура будет колебаться от -1 до +4 градусов, то к выходным подморозит до -12.

Коммунальщикам работы прибавилось

По данным метеорологов, 12 ноября похолодает до -17 градусов.

Завтра, 11 ноября, характер погоды существенно не изменится. На отдельных участках дорог появится гололедица. Столбики термометров ночью покажут -3,-8 градусов, днем +1,-4.

По данным сервиса Gismeteo.ru, в среду, четверг и пятницу в Башкирии будет идти снег.