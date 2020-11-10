Коронавирус в Башкирии на 10 ноября 2020 года: в республике ужесточили антиковидные меры

Теперь пожилым людям разрешено выходить из дома всего на два часа, нарушителей будут штрафовать Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» продолжает следить за эпидемией коронавируса в Башкирии. Каждый день число заболевших растет, поэтому власти республики приняли ряд важных мер, направленных на борьбу с ковидом.

«В РЕСПУБЛИКЕ ЕСТЬ КОЕЧНЫЙ РЕЗЕРВ»

По данным Минздрава, только за последние сутки зарегистрировано 106 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее число инфицированных в республике достигло 11653 человек. 490 пациентов с легкой или бессимптомной формой ковида находятся на амбулаторном лечении, еще 262 –госпитализированы. Состояние 13 пациентов врачи оценивают как тяжелое, еще четверо подключены к аппарату ИВЛ.

- Темп прироста заболеваемости составляет 0,9, а коэффициент распространения – 1. Занятость коечного фонда составляет 79 процентов. Есть резерв инфекционных коек как в Уфе, так и в районах. Для ковидных пациентов перепрофилировано 5000 дополнительных коек, - отметил Максим Забелин.

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Также министр здравоохранения отметил, что в республике увеличивается и число летальных исходов от осложнений коронавируса. На протяжении последних пяти дней каждые сутки регистрировалась новая смерть. Так, 61-й жертвой ковида стала 52-летняя уфимка, страдающая такими сопутствующими заболеваниями, как гипертония и ожирение 2 степени.

Впрочем, число вылечившихся также стремительно увеличивается: только за последние сутки было выписано 60 человек.

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ И С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ – НА СТРОГУЮ САМОИЗОЛЯЦИЮ

Поскольку в основной группе риска находятся лица старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, власти Башкирии приняли решение вернуть их на строгую самоизоляцию. Теперь из дома можно выходить только в определенное время, нарушителей будут штрафовать.

- В период с 11 до 13 часов режим не действует. Люди могут пойти прогуляться, пойти в магазины, в аптеку, - заявил Хабиров. – Если пожилой человек пошел в больницу, это надо учесть. Нужно вложить усилия, чтобы разорвать эпидемиологическую цепочку. Напомню, ношение масок в общественных местах является обязательным требованием.

Что касается пенсионеров, которые продолжают работать, у них должна при себе быть справка от работодателя, которая убережет его от штрафа.

Для того чтобы пожилые и маломобильные группы граждан не остались без помощи, в городах и крупных населенных пунктам снова будут действовать волонтерские штабы.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Чтобы избежать вспышек коронавируса в школах, власти Башкирии приняли решение о частичном возвращении дистанционного обучения. Уже с понедельника 1-5 классы, а также одиннадцатиклассники вернутся за школьные парты, а вот 6-10 классы будут учиться дистанционно. Малокомплектные школы в районах, где количество учеников не превышает 75 учеников, также продолжат обучение в очном формате. В онлайн-режим также переходит и система дополнительного образования, включая кружки и секции. Так дети будут учиться минимум до 22 ноября.

- В зависимости от эпидемиологической ситуации будем принимать решение дальше, — уточнил Радий Хабиров и поручил министру образования республики Айбулату Хажину проследить, чтобы все дети в малоимущих и многодетных семьях были обеспечены гаджетами, необходимыми для учебы.

Напомним, что ранее на «дистанционку» отправили и студентов вузов, за исключением выпускных курсов. Вот только не все согласились с этим решением.

– То, что мы студенты выпускных курсов, не дает нам иммунитета от коронавируса, а тем более тем, кто нас окружает. У нас у всех есть родители, пожилые родственники. Мы не хотим выходить на очный формат обучения. В 2020 году у каждого студента есть выход в интернет, а дистанционное обучение ничем не отличается от тех занятий, которые проводились за партами, - заявляют студенты.

ШКОЛЬНИКАМ ЗАПРЕТЯТ ПОСЕЩАТЬ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

Школьникам в Башкирии запретят посещать торговые центры. Как уточнил Радий Хабиров во время очередного оперативного совещания, речь идет о детях до 18 лет. Теперь появляться в ТЦ они смогут только в присутствии своих родителей или опекунов.

— Торговые центров превращаются в места прогулок, что там только не происходит, — отметил Хабиров.

ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА ИЗМЕНИЛИ ГРАФИК РАБОТЫ БАРОВ И РЕСТОРАНОВ

Борьба с коронавирусом отразилась и на работе баров, кафе и ресторанов. Полностью закрывать их, как весной, не стали, но сократили график работы: сначала до 23.00, но позже Радий Хабиров увеличил время работы еще на час. Теперь заведения общепита будут закрыты с 00.00 до 06.00.

Что касается кинотеатров, театров и других культурных учреждений, то там уменьшится число зрительских место до 30 процентов.