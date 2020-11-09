В Башкирии полицейский застрелил волка, за одну ночь напавшего на трех жителей деревни

Жертвами свирепого волка стали три человека / фото: МВД РБ

В Белорецком районе Башкирии полицейскому пришлось застрелить из табельного оружия волка, который за одну ночь набросился на трех жителей деревни. Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Все произошло в ночь с 8 на 9 ноября в деревне Азнагулово. В дежурную часть районного отдела полиции обратился 60-летний сельчанин. Он рассказал, что на него во дворе собственного дома напал волк. Хищник укусил пожилого мужчину за ногу, однако тот дал отпор и смог выбраться из пасти зверя, после чего заперся у себя дома. На тревожный вызов выехал участковый лейтенант полиции Азат Галимов.

на фото - Азат Галимов

На пути к месту происшествия сотруднику повстречались еще несколько пострадавших от нападения волка – 44-летняя жительница и ее знакомый. Женщине даже пришлось вызывать скорую помощь, она получила серьезные раны. Медики диагностировали ей ряд повреждений, среди которых были переломы, укусы и травма глаза.

Галимов заметил хищника на улице Агидель – как раз рядом с домом пострадавшего пенсионера, который вызвал полицию. Волк уже заприметил себе новую жертву и собирался напасть. В тот момент безумная ночь для животного закончилась: сотрудник достал табельный пистолет и несколько раз выстрелил в освирепевшего хищника. От полученных ранений он скончался на месте.

Всем пострадавшим от зверя была оказана медицинская помощь. Сотрудники полиции передали погибшее животное ветеринарам для проведения анализов на бешенство.

Азат Галимов признался, что ему было страшно столкнуться с хищником, который нападал на стольких людей. Но в тот момент, когда он с ним все-таки встретился, главной мыслью было одно – сделать так, чтобы больше никто не стал жертвой разъяренного волка.