Власти бьют тревогу: у границ Башкирии обнаружен птичий грипп

Недавно в соседних регионах, Челябинской области и республике Татарстан обнаружили очаги птичьего гриппа Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Рядом с Башкирией обнаружили фермерские дворы, где произошли вспышки птичьего гриппа.

На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии вице-премьер и министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов озвучил тревожную новость. Недавно в соседних регионах, Челябинской области и республике Татарстан обнаружили очаги птичьего гриппа.

ПТИЧИЙ ГРИПП У ГРАНИЦ БАШКИРИИ

В своем докладе Фазрахманов рассказал, чем так опасен этот вирус и как можно уберечь личные хозяйства от этой напасти.

- Высокопатогенный грипп птиц – это высококонтагиозное заболевание, которым болеют все виды птицы: как сельскохозяйственной, дикой и воробьи с голубями, вороны и так далее, - пояснил Ильшат Фазрахманов.

Вице-премьер отметил, что умирают абсолютно все птицы, подхватившие этот вирус. На данный момент Бакалинский район Башкирии попал в «пятикилометровую угрожаемую зону» по птичьему гриппу. Это значит, что очаг распространения опасного заболевания находится всего в пяти километрах от границ региона.

- Сложность в том, что, если хотя бы в одном хозяйстве или на предприятии будет (выявлена зараженная птица. – Ред), то на весь субъект накладываются ограничения по вывозу любой продукции за пределы территории республики. Вплоть до полного оздоровления и признания нашего региона благополучным. Это где-то полгода пройдет. А мы – основные поставщики продукции не только в Российской Федерации, но и за рубеж, - отметил вице-премьер Фазрахманов.

Руководитель Минсельхоза также подчеркнул, что если хотя бы в одном личном хозяйстве найдут зараженную птицу, то пострадают крупные птицефабрики. Им запретят поставлять птицу за пределы Башкирии.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПТИЧЬЕГО ГРИППА В БАШКИРИИ

По словам Ильшата Фазрахманова, птичий грипп распространяется несколькими способами: основные переносчики все-таки дикие перелетные птицы. Но домашняя птица может заразиться также из-за инфицированного корма.

- Есть некоторые предприниматели у нас, которые видят, что там, где есть грипп птиц, цена на птицу очень дешевая и они могут завести ее. Тем самым распространяя на другие субъекты, - заявил министр сельского хозяйства Башкирии.

Чтобы не допустить распространения птичьего гриппа в Башкирии, власти республики проводят профилактику и предлагают всем, кто держит домашнюю птицу, выполнить рекомендации ветеринаров.

- Первое – срочно перевести птицу на безвыгульное содержание. Чтобы исключить контакт с дикой перелетной птицей. Второе – рекомендуем скорее произвести забой домашней птицы – уток и гусей. На этой неделе минусовая температура, снег. Мы считаем, что пора начинать. Третье – рекомендуем населению не приобретать живую птицу и продукцию неизвестного происхождения. В каждом районе есть ветеринарная служба – прежде чем купить птицу или корма, надо посоветоваться с ними, - пояснил Ильшат Фазрахманов.

Если у вас возникли вопросы по возможному заражению домашней птицы опасной инфекцией, вы можете позвонит на горячую линию по телефону: 8-800-77-55828.