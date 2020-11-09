Коронавирус в Башкирии на 9 ноября 2020 года: число жертв ковида достигло 60 человек

«Комсомолка» все также следит за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии. В Башкирии, по последней информации, количество носителей COVID-19 увеличилось на 101 человека.

Всего официально заболевшими числятся за весь период пандемии 11 547 человек. Болеющими в активной фазе министерством признаны 733 человека, из которых 261 находятся в стационарах, а еще 472 человека болеют в легкой форме.

В ведомстве сообщили, что число погибших от коронавируса достигло 60 человек. Последней жертвой стал 56-летний мужчина из Ханты-Мансийска, у которого среди сопутствующих заболеваний диагностировали гипертоническую болезнь и атеросклероз аорты.

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ЗНАМЕНИТЫЙ УФИМСКИЙ ДОКТОР ДАЛ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО ЛЕЧЕНИЮ КОРОНАВИРУСА

Врач-инфекционист из ковидного госпиталя в Зубово Глеб Глебов рассказал, что не нужно делать при лечении от коронавируса.

Он предупредил, что не стоит паниковать, если вкус и запах, так как такие симптомы символизируют чаще всего о легкой форме заболевания. Медик также порекомендовал не пытаться дышать спиртом, звездочками и другими средствами, так как это может усугубить положение.

По мнению врача, не стоит также заниматься самолечением, важно контролировать свое питание, чтобы не возрастал уровень сахара в крови.