Коронавирус в Башкирии на 7 ноября: 58-й умерший, возвращение «дистанционки» в школах

Дистанционка для средних и старших классов продлится как минимум 22 ноября Фото: Мария ЛЕНЦ

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в Башкирии. По последним оперативным данным регионального Минздрава, за минувшие сутки в республике зарегистрировано 99 новых случая заболевания ковидом, а общее число инфицированных достигло уже 11343 человек. На амбулаторном лечении находятся 494 человек, еще 266 госпитализированы. Врачи оценивают состояние 13 пациентов как тяжелое, троих пришлось подключить к аппаратам ИВЛ. Еще 201 человек за сутки выписан с полным выздоровлением, общее число вылечившихся с начала эпидемии составляет 10525 жителей республике.

Также в Минздраве рассказали о новой, 58 жертве коронавируса – им оказался 71-летний уфимец с тяжелыми сопутствующими заболеваниями – хроническим обструктивным бронхитом, пневмосклерозом и хронической ишемической болезнью сердца. Отметим, что уже третий день подряд в республике регистрируются смертельные случаи от ковида.

Продолжает расти и ежесуточное число выявленных внебольничных пневмоний – за последние сутки врачи поставили такой диагноз 297 жителям Башкирии. Выписано пациентов с пневмонией -282 человека.

В БАШКИРИИ ЧАСТЬ ШКОЛЬНИКОВ УЙДЕТ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Власти Башкирии приняли решение о частичной разгрузке школ – поэтому уже с понедельника, 9 ноября, ученики 6-11 классов переходят на дистанционный формат обучение, а ученики 1-5 классов и одиннадцатиклассники продолжат учиться очно. В таком формате дети будут учиться как минимум до 22 ноября. Напомним, что ранее Радий Хабиров признавался, что очень хотел, чтобы все ученики вернулись за парты, но тревожная ситуация с коронавирусом в регионе не оставляет пока других вариантов. Ранее в Министерстве образования республики сообщали, что на удаленное обучение переходят студенты вузов Башкирии.

В БАШКИРИИ УЖЕСТОЧАТ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ

Власти Башкирии уже начиная с понедельника, 9 ноября, планируют установить жесткий режим самоизоляции для пожилых и граждан с хроническими заболеваниями. Такое решение было принято на очередном заседании оперативного штаба Башкирии по борьбе с коронавирусом. Как уточнил зампредседателя регионального парламента Рустем Ахмадинуров, ужесточение мер связано «с обострением пандемии, рекомендациями Роспотребнадзора и данными Минздрава о более тяжелых формах протекания ковида у пожилых граждан».