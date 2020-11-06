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Экономика

БСК обеспечит водой более 12 тысяч жителей Башкирии

Это позволит республике сэкономить около 200 миллионов рублей
Павел КРАЙНОВ
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Это позволит обеспечить дополнительно свыше 3 тысяч домов качественной питьевой водой и сэкономит региональному бюджету 200 миллионов рублей

Это позволит обеспечить дополнительно свыше 3 тысяч домов качественной питьевой водой и сэкономит региональному бюджету 200 миллионов рублей

Башкирская содовая компания обеспечит питьевой водой более 12 тысяч жителей региона. Это позволит республике сэкономить около 200 миллионов рублей.

АО «Башкирская содовая компания» и администрация Стерлитамакского района Башкирии заключили соглашение о выделении дополнительных лимитов на отпуск питьевой воды для нужд жителей сел Мариинский, Новое Барятино, Старое Барятино, Муравей, Восточный, Кармаскалы и микрорайона Пригородный. С 2021 года АО «БСК» будет поставлять более 900 тысяч кубометров питьевой воды в год.

Строительство нового водопровода хозяйственно-питьевой воды со всей инженерной инфраструктурой обошлось бы республике примерно в 200 миллионов рублей, однако руководство АО «БСК» приняло решение выделить дополнительные объемы на отпуск питьевой воды из своих сетей для нужд населения.

Эдуард Давыдов, генеральный директор АО «Башкирская содовая компания»

Эдуард Давыдов, генеральный директор АО «Башкирская содовая компания»

- Башкирская содовая компания всегда следует принципам социально-ответственного бизнеса, - говорит генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов. - В наши приоритетные задачи входит создание комфортных условий для жизни не только работников БСК, но и жителей населенных пунктов, расположенных в зоне присутствия предприятия. И когда к нам обратились за помощью, то мы без раздумий дали согласие выделить дополнительные объемы воды. Мы не можем остаться в стороне от проблем такого большого количества людей.

Предприятие уже несколько лет поставляет питьевую воду в Стерлитамакский район объемом 540 тысяч кубометров в год. По соглашению лимит отпуска воды будет увеличен еще на 365 тысяч кубометров. Общий объем водоснабжения составит более 900 тысяч кубометров в год. Это позволит обеспечить дополнительно свыше 3 тысяч домов качественной питьевой водой и сэкономит региональному бюджету 200 миллионов рублей.

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