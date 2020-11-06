БСК обеспечит водой более 12 тысяч жителей Башкирии

Это позволит обеспечить дополнительно свыше 3 тысяч домов качественной питьевой водой и сэкономит региональному бюджету 200 миллионов рублей

Башкирская содовая компания обеспечит питьевой водой более 12 тысяч жителей региона. Это позволит республике сэкономить около 200 миллионов рублей.

АО «Башкирская содовая компания» и администрация Стерлитамакского района Башкирии заключили соглашение о выделении дополнительных лимитов на отпуск питьевой воды для нужд жителей сел Мариинский, Новое Барятино, Старое Барятино, Муравей, Восточный, Кармаскалы и микрорайона Пригородный. С 2021 года АО «БСК» будет поставлять более 900 тысяч кубометров питьевой воды в год.

Строительство нового водопровода хозяйственно-питьевой воды со всей инженерной инфраструктурой обошлось бы республике примерно в 200 миллионов рублей, однако руководство АО «БСК» приняло решение выделить дополнительные объемы на отпуск питьевой воды из своих сетей для нужд населения.

Эдуард Давыдов, генеральный директор АО «Башкирская содовая компания»

- Башкирская содовая компания всегда следует принципам социально-ответственного бизнеса, - говорит генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов. - В наши приоритетные задачи входит создание комфортных условий для жизни не только работников БСК, но и жителей населенных пунктов, расположенных в зоне присутствия предприятия. И когда к нам обратились за помощью, то мы без раздумий дали согласие выделить дополнительные объемы воды. Мы не можем остаться в стороне от проблем такого большого количества людей.

Предприятие уже несколько лет поставляет питьевую воду в Стерлитамакский район объемом 540 тысяч кубометров в год. По соглашению лимит отпуска воды будет увеличен еще на 365 тысяч кубометров. Общий объем водоснабжения составит более 900 тысяч кубометров в год. Это позволит обеспечить дополнительно свыше 3 тысяч домов качественной питьевой водой и сэкономит региональному бюджету 200 миллионов рублей.