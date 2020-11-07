«Горстями глотала обезболивающие»: девушка из Башкирии столкнулась с очень редкой и опасной болезнью

Еще два года назад Саша даже не подозревала о своей болезни. Фото: соцсети

Еще два года назад жизнь молодой и красивой девушки из поселка Приютово Белебеевского района напоминала настоящую сказку: учеба, друзья, восхищенные взгляды поклонников, но все изменилось, когда Александра Абрамова услышала на приеме у врача очень редкий и сложный диагноз – аденокистозный рак слюнной железы. Теперь жизнь Александры разделилась на до и после, но девушка уверена – болезнь можно победить.

ПОЯВИЛАСЬ НЕБОЛЬШАЯ ШИШКА ЗА УХОМ

Александра вспоминает – первые тревожные звоночки поступили еще в июле 2018 года. Образовалась странная небольшая шишка за ухом на шее, которая быстро увеличивалась. Потом появились боли – все сильнее и сильнее.

- С лечением я долго тянула, сначала самостоятельно принимала различные обезболивающие таблетки, а когда стало совсем невмоготу, все же пошла в больницу. Обратилась к отоларингологу, он прописал мне антибиотики, но они совсем не помогли, поэтому я вынуждена была горстями глотать обезболивающие таблетки. Потом кое-как я добилась направления у стоматолога в уфимскую клинику, где меня осмотрели и назначили операцию, - вспоминает девушка.

Казалось, все позади. Целых пять месяцев Александра наслаждалась жизнью без боли, но в конце августа все началось сначала: снова появилась шишка за ухом, снова стали беспокоить мучительные боли.

- Боль была невыносимой: я не могла спокойно есть. Как только еда попадала в рот, то сразу же начинала выделяться слюна, боль была такой силы, что все тело словно парализовало. На стороне, где появилась шишка, я уже не могла спать. Снова обезболивающее, все, которые можно было, я перепробовала. Поначалу это помогало, но потом уже организм настолько привык к простым обезболивающим, что они были для меня просто как витамины, - говорит Александра.

Сейчас Александра проходит курс химиотерапии. Фото: соцсети

«ПРОВЕРЯЙТЕСЬ, ЛЕЧИТЕСЬ ВОВРЕМЯ!»

Через год мучений, в августе 2020 года девушка решила всерьез озаботиться своим здоровьем и снова обратилась к врачам: прошла обследование у терапевта, хирурга, стоматолога и ЛОРа. На очередном приеме у стоматолога Александре сказали, что снова необходима операция, но врачи опасались осложнений. Дело в том, что опухоль находилась слишком близко к троичному нерву, и одно неверное движение могло навсегда перекосить лицо молодой красавицы.

- В общем, меня выписали из больницы и направили прямиком в онкологический центр на пункцию, по результатам которой выяснилось, что у меня рак слюнной железы. После мне сделали биопсию под общим наркозом, где диагноз подтвердился. Позже выявились единичные метастазы в легких и печени, - говорит Александра.

Врачи приняли решение сразу же начать лечение, и уже 22 августа девушке провели первую химиотерапию, всего Саша прошла уже четыре курса. Впереди еще очень долгая борьба с болезнью, но Александра не сдается.

- Я вам всем желаю самого главного в этой жизни – здоровья. Без него никуда, и никогда не тяните, если вас что-то беспокоит, проверяйтесь, лечитесь вовремя! – напутствует девушка.

Сейчас Александра нуждается в поддержке, как в моральной, так и материальной. Если и вы хотите помочь молодой девушке, можете сделать посильный вклад на карту 2202 2004 3175 8455 (привязана к номеру 8(917)446-32-21, получатель Абрамова Лида, мама Александры).