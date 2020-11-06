Коронавирус в Башкирии на 6 ноября: студенты выступают против очной формы обучения

Отметим, что согласно указу главы Башкирии на дистанционное обучение должны отправить всех, кроме выпускных курсов.

Каждое утро мы традиционно публикуем новости о коронавирусе в Башкирии. Так, по состоянию на утро 6 ноября 2020 года в республике ковидом заразились 11 244 человека, за сутки это число увеличилось на 96. В стационарах республики, по данным минздрава, остаются 260 человек, из них в тяжелом состоянии 16 человек, на ИВЛ – 3.

Выписано за все время 10 324, 22 – за последние сутки.

К сожалению, снова увеличилось число смертей. Коронавирус унес жизнь 52-летней уфимки, у несчастной были сопутствующие заболевания: ИБС с нарушением ритма и гипертоническая болезнь.

СТУДЕНТЫ БОЯТСЯ ИДТИ УЧИТЬСЯ

Студентка Института права БашГУ у себя на странице во «Вконтакте» заявила о том, что студенты последних курсов тоже хотят на дистанционное обучение, ведь у них нет иммунитета от ковида.

– То, что мы студенты выпускных курсов, не дае т нам иммунитета от коронавируса, а тем более тем, кто нас окружает, – отметила Анна. – У нас у всех есть родители, пожилые родственники, которые живут несколькими поколениями, а еще люди с заболеваниями, при которых заражение приводит к летальному исходу. Не побоюсь сказать за большинство: мы не хотим выходить на очныи формат обучения. В 2020 году у каждого студента есть выход в интернет, а дистанционное обучение ничем не отличается от тех занятий, которые проводились за партами, - написала Анна.

Сней потом связались представители Минобразования, которые помогли составить обращение на имя ректора.

Отметим, что согласно указу главы Башкирии на дистанционное обучение должны отправить всех, кроме выпускных курсов.