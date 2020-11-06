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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии на 6 ноября: студенты выступают против очной формы обучения

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на утро 6 ноября
Эльвина АПАРИНА
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Отметим, что согласно указу главы Башкирии на дистанционное обучение должны отправить всех, кроме выпускных курсов.

Отметим, что согласно указу главы Башкирии на дистанционное обучение должны отправить всех, кроме выпускных курсов.

Каждое утро мы традиционно публикуем новости о коронавирусе в Башкирии. Так, по состоянию на утро 6 ноября 2020 года в республике ковидом заразились 11 244 человека, за сутки это число увеличилось на 96. В стационарах республики, по данным минздрава, остаются 260 человек, из них в тяжелом состоянии 16 человек, на ИВЛ – 3.

Выписано за все время 10 324, 22 – за последние сутки.

К сожалению, снова увеличилось число смертей. Коронавирус унес жизнь 52-летней уфимки, у несчастной были сопутствующие заболевания: ИБС с нарушением ритма и гипертоническая болезнь.

СТУДЕНТЫ БОЯТСЯ ИДТИ УЧИТЬСЯ

Студентка Института права БашГУ у себя на странице во «Вконтакте» заявила о том, что студенты последних курсов тоже хотят на дистанционное обучение, ведь у них нет иммунитета от ковида.

– То, что мы студенты выпускных курсов, не дае т нам иммунитета от коронавируса, а тем более тем, кто нас окружает, – отметила Анна. – У нас у всех есть родители, пожилые родственники, которые живут несколькими поколениями, а еще люди с заболеваниями, при которых заражение приводит к летальному исходу. Не побоюсь сказать за большинство: мы не хотим выходить на очныи формат обучения. В 2020 году у каждого студента есть выход в интернет, а дистанционное обучение ничем не отличается от тех занятий, которые проводились за партами, - написала Анна.

Сней потом связались представители Минобразования, которые помогли составить обращение на имя ректора.

Отметим, что согласно указу главы Башкирии на дистанционное обучение должны отправить всех, кроме выпускных курсов.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Башкирии 2020: последние новости

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