«Народный участковый» Башкирии: «Я уполномочен быть ближе к населению»

Майор горит своей работой и идет туда каждый день как на праздник, его задача – помочь людям и довести начатое до конца

В Башкирии завершился второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый-2020». Республика выбрала лучшего участкового, и им в этом году стал майор полиции Валерий Исламов из Нефтекамска. Теперь страж порядка примет участие в финальном общероссийском этапе конкурса. «Комсомолка» побеседовала с лучшим участковым Башкирии, узнала о его профессиональном пути и семье.

В ОРГАНАХ УЖЕ 15 ЛЕТ

Майор полиции Валерий Александрович Исламов работает в органах с 2015 года. Его участок – один из самых крупных в Нефтекамске, здесь расположено более 50 домов с населением свыше 10 тысяч человек. Полицейский признается, что «уполномочен быть ближе к населению», вникать в проблемы и разрешать их, проявлять уважение и заботу к людям.

- Проходя мимо бабушек у подъездов, всегда здороваюсь и спрашиваю, как дела? В ответ слышу не только взаимные слова приветствия, но и последние новости, например, что творилось ночью в подъезде, за стеной у соседа, - рассказывает Исламов.

Майор полиции горит своей работой и идет туда каждый день как на праздник, его задача – помочь людям и довести начатое до конца.

- Как-то похитили на районе велосипед. Сначала проверил поднадзорное лицо, которое состоит на учете - зашел к нему в квартиру, где он был с друзьями, тоже судимыми, и осмотрел балкон. А там тот самый велосипед! Мужчина, который спал на диване в тот момент, дал признательные показания, - вспоминает Валерий одно из своих дел.

СУМКУ – ХОЗЯЙКЕ

- Как-то ко мне обратилась заплаканная женщина, она открывала свою квартиру, а сумку повесила на ручку двери и зашла домой. Вспомнила, конечно, она о ней только спустя время. Вышла – сумки нет, она сразу ко мне. Дом одноподъездный, прошелся по квартирам, в одной из них проживал мужчина. Дома был товарищ, а его нет – друг говорит, мол, он ушел в магазин. Я визуально осмотрел квартиру, на кровати под подушкой увидел ремешок от сумочки. Деньги он, конечно, потратил, но потом вернул, во всем признался, - вспоминает Валерий Исламов.

С каждым таким фактом участковому приходится разбираться, собирать материал, принимать решения. Майор говорит, что его очень поддерживают горожане.

Полицейский каждый день общается с горожанами

ПОХИЩЕННАЯ МИКРОВОЛНОВКА

Недавно жительница Нефтекамска выразила благодарность участковому за то, что тот нашел ее похищенную микроволновку. Женщина сдавала квартиру и однажды, придя к жильцам, обнаружила, что нет ни их самих, ни любимой микроволновки!

Валерий Исламов нашел арендаторов и выяснил, что жильцы находятся в трудном финансовом положении, поэтому решили срочно переехать. Еще и микроволновку случайно вынесли, впрочем, позже без лишних разговоров вернули ее хозяйке.

ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ – СЕМЬЯ

Сейчас Валерий Александрович находится в заслуженном отпуске и отдыхает на берегу Балтийского моря со своей супругой. У участкового растут две дочери Софья и Кира, которые очень гордятся своим отцом и ставят его в пример всем друзьям.

Работа полицейского не затихает ни днем, ни ночью. В кругу семьи Валерий оказывается только поздно вечером, но и жена Жанна, и дочери, понимая специфику работы мужа и отца, стараются всячески поддерживать его.

ПУСТЬ ПОБЕДИТ ДОСТОЙНЫЙ

В конкурсе Валерий участвует в первый раз.

- Это было для меня очень неожиданно. Нефтекамск – сильный город, у меня хорошая поддержка от населения. Пошел навал голосов в мою сторону. На втором этапе уже сложнее было, там уфимский парень на пятки наступал. Но благодаря своим горожанам и Краснокамскому району я вышел первым. Пусть в этом конкурсе победит достойный и сильнейший, я всем желаю удачи! – сказал Валерий Александрович.

Отдать свой голос за лучшего участкового Башкирии может любой желающий. Для этого необходимо в специальный раздел сайта «Комсомольской правды» и поставить «лайк» рядом с фотографией Валерия Исламова.

Майор горит своей работой и идет туда каждый день как на праздник, его задача – помочь людям и довести начатое до конца